Более 1000 свечей зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня, 8 мая, накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Бердске прошла ежегодная акция «Свеча памяти». Свыше 1000 бердчан пришли к Мемориалу Славы, чтобы зажечь свечу в память о погибших на войне и умерших в мирное время ветеранах. Среди собравшихся взрослые и дети. Мамы и папы с сыновьями и дочками пришли на акцию.

Семья Большаковых пришла почтить память дедушки Семена Лаврентьевича и бабушки Клавдии Афанасьевны — ей было 14, когда началась война. Дедушка прошел всю Великую Отечественную войну и японскую. Воевал в Смерше. Бабушка в тылу делала снаряды.

— Очень трогательная акция. Слезы наворачиваются, ком к горлу подступает. Особенно, когда маленькие детки несут свечки – меня это прямо до слез пробирает. То, что пережили наши дедушки и бабушки, нужно помнить не только 9 мая. Это нужно помнить всегда, — делится впечатлениями бердчанка Ольга Большакова.

Автор видео Елена Белоусова



Почетное право первыми поставить свечи к ступеням у Вечного огня предоставили подполковнику Анатолию Золотухину, подполковнику запаса Андрею Некрасову и талантливым молодым людям Бердска.

В акции поучаствовали и первые лица города – спикер горсовета Валерий Бадьин, начальник управления образования Жанна Тузова, священник Василий Бирюков.