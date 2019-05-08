Еще 20 метров сгнившего канализационного коллектора заменят на ул. Ушакова в Бердске

Работы по замене сгнившего участка канализационного коллектора на ул. Ушакова завершены. Рабочие муниципального Комбината бытовых услуг вырезали 65 метров трубы и поставили новую. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт шел постепенно — 20-метровым участками.

По словам замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, разрытые в начале апреля участки уже закопали. Но на этом ремонт старого коллектора еще не завершен.

— Заменили порядка 60 метров. Осталось еще 20 метров в направлении ул. Ленина, чтобы отремонтировать участок от колодца до колодца, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

На покупку 90 метров трубы Комбинат потратил порядка 300 тыс. рублей собственных средств. По прогнозам Алексеенко, приступить к замене нового участка сгнившего коллектора приступят после майских праздников:

— Если не будет каких-то глобальных подпоров. Главное, что аварийная ситуация устранена.

Поэтому следующие 20 метров будут ремонтировать «по остаточному принципу», в текущем режиме.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к ликвидации коммунальной аварии на ул. Ушакова приступили 1 апреля и, как обещал директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчкук, за неделю новую трубу забетонировали и засыпали.

— В общей сложности поменяем порядка 65 метров трубы. Будем копать дальше — в обе стороны. В том числе там, где с зимы лежат бетонные блоки, — рассказал директор КБУ Владимир Воспанчук, отметив, что ремонтирует канализационный коллектор на ул. Ушакова КБУ за свои деньги.

Сгнивший канализационный коллектор проложили еще в 1968 году, со сроком эксплуатации 25 лет. С того времени газовая эрозия настолько «съела» канализационную трубу, что в некоторых местах она просто отсутствует.

Именно поэтому летом 2018 года произошла серьезная коммунальная авария на ул. Ушакова. Ситуацию объявили чрезвычайной, привлекли 15 млн рублей из областного бюджета. Заменили более 100 погонных метров трубопровода.

Как сообщал Владимир Воспанчук, масштабно менять старый разрушенный коллектор можно только в случае строительство обводного. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей. По словам Алексеенко, КБУ в ближайшее время приступит к разработке проектно-сметной документации на вторую нитку коллектора, который пройдет от ул. Советской до ул. Ленина, где начинается новый, проложенный в прошлом году под ул. Первомайской.