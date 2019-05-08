Молодые и здоровые сосны вырубают в лесах Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Станислав, который принес фотографии спиленных молодых сосен. По его мнению, сосны здоровы, срубать их — нет необходимости. Но спиленные неокрепшие деревья лежат везде: по тропам к лыжной базе «Метелица», на территории «Чайки», вблизи Обского моря.

— Когда же это прекратится? Кому выгодно срубать здоровые дереья? Пора заботиться о природе и экологии, а не уничтожать ее, — высказался Станислав.