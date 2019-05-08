КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
Продам 1к.кв. в новом Микрорайоне Бердска!
продам однокомнатную квартиру
Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Снова «бомба»: Массовые эвакуации прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска

Изменения в мусорной реформе обсуждают чиновники с жителями Новосибирской области

Выросла инфляция в мае на 0,3% в России

Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Банки под санкциями не раскроют информацию о начале реорганизации в России

Еще 20 метров сгнившего канализационного коллектора заменят на ул. Ушакова в Бердске

Молодые и здоровые сосны вырубают в лесах Бердска

Фронтовиков поздравил с Днем Победы губернатор Новосибирской области

Продает дома за €1 власть на юге Сицилии

Опубликован список погибших туристов из Новосибирска под снежной лавиной в Горном Алтае

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Молодые и здоровые сосны вырубают в лесах Бердска

Жители города считают, что нужно заботиться о природе и экологии, а не уничтожать ее. (ФОТО)

8.05.2019 Фото: Станислава 4 коммент.
 
Молодые и здоровые сосны вырубают в лесах Бердска

Молодые сосны срубают во всех лесах Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Станислав, который принес фотографии спиленных молодых сосен. По его мнению, сосны здоровы, срубать их — нет необходимости. Но спиленные неокрепшие деревья лежат везде: по тропам к лыжной базе «Метелица», на территории «Чайки», вблизи Обского моря.

— Когда же это прекратится? Кому выгодно срубать здоровые дереья? Пора заботиться о природе и экологии, а не уничтожать ее, — высказался Станислав.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска Снова «бомба»: Массовые эвакуации прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска Лавина накрыла туристов из Новосибирска. Могут быть погибшие

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Вот как и думал)) ввели специально запрет на вход в лес на 12 дней, а сами под шумок вырубают бор. Классика. Санитарная рубка называется. Весь сухостой стоит, а деловую рубят. Все мало им!!!

    Thumb up 9 Thumb down 2

  2. Кому это выгодно

    Выгодно лесхозу, бесплатное сырье для лесопилки.

    Thumb up 9 Thumb down 2

  3. Аноним

    А васька слушает да ест…..

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Гость

    Ничёёё… Придёт время — возьмутся и за этих! Тоже будут ссылаться на плохое здоровье в зале суда. =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика