Молодые и здоровые сосны вырубают в лесах Бердска

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Вот как и думал)) ввели специально запрет на вход в лес на 12 дней, а сами под шумок вырубают бор. Классика. Санитарная рубка называется. Весь сухостой стоит, а деловую рубят. Все мало им!!!
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Выгодно лесхозу, бесплатное сырье для лесопилки.
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А васька слушает да ест…..
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Ничёёё… Придёт время — возьмутся и за этих! Тоже будут ссылаться на плохое здоровье в зале суда.
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