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Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска

Через десяток лет школьники видят себя состоявшимися личностями. в их планах — создание семьи и совершенствование.

8.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска

11-ти классники хотят прыгнуть с парашютом и выспаться.

Четвертый год подряд издательский дом «БукЪвица» дарит 11-классникам журнал «Выпускник». Герои обложки Дарья Герасимова и Максим Рыськов — выпускники школы №1, рассказали «Курьер.Среда.Бердск», кем хотят стать и о чем мечтают.

Какой ваш любимый предмет в школе?

Даша: Математика. Всегда интересно что-то новое. Никаких жестких правил, ты сама находишь решения.
Максим: Музыка. Мне очень нравится заниматься вокалом.

Как вы готовитесь к экзаменам?

Даша: Чтобы сдать хорошо сдать выпускные экзамены, не нужно лениться, а решать, решать и еще решать задачи. Не зубрить, а просто вникать в предмет.
Максим: Для подготовки к экзаменам я решаю тесты в интернете.

Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска

Дарья Герасимова планирует стать учителем

Что бы вы выбрали: ЕГЭ или экзамен по билетам?

Даша: Я за ЕГЭ. В тестовом виде ты отвечаешь перед собой, а не перед другим человеком.
Максим: Я за экзамен по билетам. ЕГЭ — это шаблон. Можно несколько раз решая тесты, запомнить ответы. По билетам-сложнее. Нужно усиленно готовиться, а знания пригодятся в жизни.

Для вас друг — это?

Даша: Друг — это тот, к кому ты можешь прийти с любой просьбой.
Максим: Друг — это часть жизни.

Какие качества цените в людях?

Даша: Доброту, безусловно. Честность перед собой и перед другими. Верность, щедрость и открытость.
Максим: Открытость и упрямство.

На кого из родителей вы больше похожи?

Даша: На папу. Внешностью и характером. Я такая же упрямая.
Максим: На маму.

Автор видео Елена Белоусова

Кем мечтали стать в детстве?

Даша: Космонавтом. Это новое, другая реальность. Нужно быть хорошо подготовленным, отдавать себя профессии. Сейчас я хочу быть учителем начальных классов. Так как люблю детей, мне нравится учить их новому. А дети любят меня. Думаю, что я буду строгим учителем.

Максим: Гонщиком.

Чем вы увлекаетесь?

Даша: Занимаюсь танцами. Это отдых. Танцевать на сцене — непередаваемые ощущения. В танце играешь душой, а громкая музыка пробирает до мурашек.
Максим: Я занимаюсь фотографией.

Ваш любимый писатель?

Даша: Анна Ахматова и Марина Цветаева.
Максим: Жюль Верн.

Что бы вы выбрали: скатерть-самобранку или ковер-самолет?

Даша: Скатерть-самобранку. Я бы заказала еду, фрукты. Можно и вредную.
Максим: Я бы выбрал ковер-самолет и полетел в Норвегию. Побродил бы по горам, пожил в избушке.

Что для вас значит любовь?

Даша: Она великолепно. Это поддержка, она воодушевляет.
Максим: Смысл жизни.

Ваша любимая вещь в гардеробе?

Даша:Платье.
Максим: Черный свитшот.

Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска

Максим Рыськов полетел бы на ковре- самолете в Норвегию

Любимое место в Бердске?

Даша: Парк Победы.
Максим: Крыша речкуновского санатория. Люблю сидеть и смотреть на лес.

какое ваше любимое время года?

Даша: Лето: спишь, сколько хочешь. Море. Зеленые деревья. Яркость.
Максим: Весна. Пробуждение чего-то.

Если бы вам предложили роль в кино, кого бы сыграли?

Даша: Аксинью из «Тихого Дона».
Максим: Экстремала. С парашютом прыгнул бы со скалы.

Какой ваш любимый праздник?
Даша: День рождения.
Максим: День рождения мамы.

Автор видео Елена Белоусова

Как вы видите себя через 11 лет?

Даша: Через 11 лет я представляю себя состоявшейся личностью. Рассчитываю, что перееду в теплые края. Перевезу туда свою семью. У меня будет своя семья и дети.
Максим: Буду, скорее всего, жить за границей. Выучусь на машиниста.

 


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