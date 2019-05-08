Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска

11-ти классники хотят прыгнуть с парашютом и выспаться.
Четвертый год подряд издательский дом «БукЪвица» дарит 11-классникам журнал «Выпускник». Герои обложки Дарья Герасимова и Максим Рыськов — выпускники школы №1, рассказали «Курьер.Среда.Бердск», кем хотят стать и о чем мечтают.
Какой ваш любимый предмет в школе?
Даша: Математика. Всегда интересно что-то новое. Никаких жестких правил, ты сама находишь решения. Максим: Музыка. Мне очень нравится заниматься вокалом.
Как вы готовитесь к экзаменам?
Даша: Чтобы сдать хорошо сдать выпускные экзамены, не нужно лениться, а решать, решать и еще решать задачи. Не зубрить, а просто вникать в предмет. Максим: Для подготовки к экзаменам я решаю тесты в интернете.
Дарья Герасимова планирует стать учителем
Что бы вы выбрали: ЕГЭ или экзамен по билетам?
Даша: Я за ЕГЭ. В тестовом виде ты отвечаешь перед собой, а не перед другим человеком. Максим: Я за экзамен по билетам. ЕГЭ — это шаблон. Можно несколько раз решая тесты, запомнить ответы. По билетам-сложнее. Нужно усиленно готовиться, а знания пригодятся в жизни.
Для вас друг — это?
Даша: Друг — это тот, к кому ты можешь прийти с любой просьбой. Максим: Друг — это часть жизни.
Какие качества цените в людях?
Даша: Доброту, безусловно. Честность перед собой и перед другими. Верность, щедрость и открытость. Максим: Открытость и упрямство.
На кого из родителей вы больше похожи?
Даша: На папу. Внешностью и характером. Я такая же упрямая. Максим: На маму.
Автор видео Елена Белоусова
Кем мечтали стать в детстве?
Даша: Космонавтом. Это новое, другая реальность. Нужно быть хорошо подготовленным, отдавать себя профессии. Сейчас я хочу быть учителем начальных классов. Так как люблю детей, мне нравится учить их новому. А дети любят меня. Думаю, что я буду строгим учителем.
Максим: Гонщиком.
Чем вы увлекаетесь?
Даша: Занимаюсь танцами. Это отдых. Танцевать на сцене — непередаваемые ощущения. В танце играешь душой, а громкая музыка пробирает до мурашек. Максим: Я занимаюсь фотографией.
Ваш любимый писатель?
Даша: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Максим: Жюль Верн.
Что бы вы выбрали: скатерть-самобранку или ковер-самолет?
Даша: Скатерть-самобранку. Я бы заказала еду, фрукты. Можно и вредную. Максим: Я бы выбрал ковер-самолет и полетел в Норвегию. Побродил бы по горам, пожил в избушке.
Что для вас значит любовь?
Даша: Она великолепно. Это поддержка, она воодушевляет. Максим: Смысл жизни.
Ваша любимая вещь в гардеробе?
Даша:Платье. Максим: Черный свитшот.
Максим Рыськов полетел бы на ковре- самолете в Норвегию
Любимое место в Бердске?
Даша: Парк Победы. Максим: Крыша речкуновского санатория. Люблю сидеть и смотреть на лес.
какое ваше любимое время года?
Даша: Лето: спишь, сколько хочешь. Море. Зеленые деревья. Яркость. Максим: Весна. Пробуждение чего-то.
Если бы вам предложили роль в кино, кого бы сыграли?
Даша: Аксинью из «Тихого Дона». Максим: Экстремала. С парашютом прыгнул бы со скалы.
Какой ваш любимый праздник? Даша: День рождения. Максим: День рождения мамы.
Автор видео Елена Белоусова
Как вы видите себя через 11 лет?
Даша: Через 11 лет я представляю себя состоявшейся личностью. Рассчитываю, что перееду в теплые края. Перевезу туда свою семью. У меня будет своя семья и дети. Максим: Буду, скорее всего, жить за границей. Выучусь на машиниста.
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