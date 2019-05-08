Снова «бомба»: Массовые эвакуации прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска

Массовые эвакуации прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска, сообщили в группах «Инцидент» и «АСТ-54».

В группе «АСТ-54» сегодня утром, 8 мая, сообщили об эвакуации в бизнес-центре «Горский» в Ленинском районе — людей вывели на улицу.

— Со слов подписчика, поступила информация о минировании здания. На месте работают кинологи, дежурят врачи скорой помощи и спасатели, — сообщили в группе.

Позже появилась информация о том, что спецслужбы оцепили автомобиль на улице Зорге в Кировском районе: на конечной остановке заметили подозрительную «ГАЗель».

-Полицейские оцепили автомобиль на расстоянии 200 метров, также на месте присутствуют спасатели и медики. По словам подписчика, один из полицейских сообщил ему, что проводятся учения, — отметили в сообществе «АСТ-54».

В группе «Инцидент» сообщили об эвакуации в доме №30/1 по улице Маркса.

-Сработала пожарная тревога, всех вывели на улицу, просили отойти подальше. Приехала пожарная машина, скорая помощь и полиция. Теперь ждем саперов с собакой, — сообщил подписчик сообщества.

Также появилась информация о том, что на Затулинском жилмассиве полицейские оцепили кольцо, никого не пускают.

-По сообщению очевидцев, кто-то сообщил о заложенной бомбе в автомобиле, — поделились в группе «Инцидент».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что на данный момент информация о происходящем уточняется. «Вести» следят за развитием событий.

Напомним, вчера, 7 мая, поступила информация о ложных минированиях нескольких бизнес-центров, торговых центров и спортивного объекта. Ситуация на контроле губернатора региона Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона.

Напомним, около 11.30 в среду, 8 мая, полицейские оцепили по периметру ТЦ «Астор» в Бердске, в том числе спецмашинами перегородили дороги. За 10 минут до этого в торговый центр поступило сообщение о заминировании здания. Первыми на место ЧП прибыли бойцы Росгвардии.

Немедленно был эвакуирован весь персонал магазинов ТЦ и покупатели. Их отвели на безопасное расстояние. Большую парковку перед магазином освободили от транспорта.

— Мы эвакуировали людей, как и положено по инструкции. Многие разъехались. Мы действовали согласно инструкции и сразу оповестили правоохранительные органы, что поступила угроза взрыва, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» администратор супермаркета.

По его словам, тележки из магазина специально расставили по всей территории, чтобы не проезжали автомобили.

— Оцепляем! Здесь стоим, там стоим! — распорядился замначальника дежурной части горотдела МВД. — Встаньте двое со стороны АЗС, чтобы там тоже никто не проходил.

Большая часть людей вышла из заднего эвакуационного выхода за магазином. Прибывший на место ЧП начальник дежурной части бердского отдела МВД Владимир Кондратов распорядился найти автобусы, чтобы перевезти людей в пункт временного размещения. Он подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что поступила угроза взрыва ТЦ «Астор».

Кондартов руководит антитеррористической операцией от руководства городской полиции. Кроме него на место происшествия работают начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев. Приехала скорая помощь, большая машина МЧС. Пожарные уже подцепили рукава к гидранту, приготовившись бороться с огнем.

Сейчас правоохранители ждут кинолога с собакой, обученной на поиск взрывных устройств. Вероятно, вызовут саперов из Новосибирска.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники магазина «Спортмастер», о бомбе им ничего не сообщили.

— По громкой связи сделали оповещение о задымлении и что всем нужно покинуть помещение. Сначала мы вывели покупателей, потом вышли сами, — рассказал продавец Сергей. — У нас было человек 8 покупателей. Мы им все объяснили, они без паники вышли.

Продавцы отметили. Что при трудоустройстве их инструктируют, как действовать при чрезвычайной ситуации. Кроме того, в торговых залах висят схемы эвакуационных выходах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 мая в Бердск пришло электронное письмо со сведениями о бомбе в торговом центре «Астор». По сообщениям правоохранителей, письмо о бомбе пришло от «Васи Асадова».