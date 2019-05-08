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Изменения в мусорной реформе обсуждают чиновники с жителями Новосибирской области

По словам Сергея Сёмки, необходимо уточнить нормативы накопления ТКО, а также определить перспективные участки размещения отходов и полигонов, которые требуют рекультивации.

8.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Изменения в мусорной реформе обсуждают чиновники с жителями Новосибирской области

публичные обсуждения продлятся до 20 мая

Актуальные вопросы строительства, реконструкции, дооснащения объектов размещения отходов сортировочными оборудованием, строительства площадок временного накопления отходов и другие темы были рассмотрены 8 мая в правительстве Новосибирской области на публичном обсуждении проекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО) Новосибирской области.

В публичных обсуждениях, которые прошли под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, принял участие заместитель руководителя региона Александр Дубовицкий, а также представители профильных региональных министерств, общественности, научного сообщества, эксперты, депутаты.

Как подчеркнул Сергей Сёмка, обсуждение всех изменений терсхемы обращения с отходами Новосибирской области ведется с активным участием жителей региона.

-Изменения в территориальную схему связаны с необходимостью уточнения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, а также перспективных участков размещения отходов и полигонов, которые требуют рекультивации, изменений схемы перевозки отходов и других направлений, – отметил Сергей Сёмка. – Публичные обсуждения необходимы для того, чтобы вовлечь в процесс всех заинтересованных лиц, в первую очередь жителей области.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко в своем докладе прокомментировал, что в настоящее время территориальной схемой предусмотрена «Комбинированная схема» обращения с ТКО. Она предусматривает в своей структуре восемь кластеров и четыре отдельных муниципальных района, не входящих в кластер по логистическим причинам.

Корректировки терсхемы в том числе касаются схемы потоков отходов, направления поэтапного развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию, размещению ТКО, включая данные о планируемом строительстве, а также реконструкции, выведения из эксплуатации объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Как подчеркнул Андрей Даниленко, все конструктивные предложения граждан были учтены при корректировке территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов акцентировал внимание на том, что на территории региона действует государственная программа по развитию системы обращения с отходами, которая является одним из важнейших инструментов реализации схемы обращения с ТКО.

В ходе публичного обсуждения изменений терсхемы по обращению с отходами представители общественности затронули актуальные темы размещения полигонов ТКО, экологического воздействия на окружающую среду объектов, включенных в территориальную схему, тарифной политики, применения современных безопасных технологий при строительстве полигонов для захоронения отходов и других объектов в сфере обращения с ТКО.

Публичное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной 26.09.2016 года (постановление № 292-п), которое продлится до 20 мая 2019 года, организовано министерствами природных ресурсов и экологии и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в соответствии с решением комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области.

Источник: vn.ru


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