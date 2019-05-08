Помойка с крысами разрастается у дачи СНТ «Мечта-2» в Бердске

Продолжают заваливать мусором дачный участок в СНТ «Мечта-2» Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с забором дачного участка в садовом обществе «Мечта-2», где живет все лето семья с 2-летним ребенком, соседнее СНТ «Вега-3» организовало место сбора мусора. Все переговоры семьи с председателем «Вега-3» ни к чему не привели. Администрация Бердска вынесла в 2018 году постановление о переносе места для мусорных отходов в течение 30 дней. Но мусорка осталась на месте.

Раньше территория, на которой находится мусорка, принадлежала СНТ «Вега-3», но после межевания данная территория перешла к «Мечте-2», рассказала Алена, хозяйка дачи, рядом с которой соседствует помойка.

— По закону мусорка должна находиться не менее чем в 20 метрах от моего забора и огорожена с трех сторон. А получается что третья часть ограждения помойки была моим забором. После разбирательств председатель «Веги-3» забетонировала столбы в метре от моего забора. Чтобы основательно укоренить помойку. И все равно весь мусор валят под наш забор. Недавно был ветер, весь мусор со свалки летел на наш участок. Муж ходил и собирал пакеты, одноразовые стаканчики, батарейки и прочие отходы, — отметила бердчанка.

Последствия от жизни рядом с помойкой, которые описывает Алена, достойны фильма ужасов. Взять хотя бы тот факт, что частыми гостями на ее участке бывают крысы и мыши. Вонь, идущую от свалки отходов, невозможно передать словами.

— Мы приехали в этом году, вошли на веранду, и ахнули — все стекла были черными. От огромных помойных мух — их были сотни, — с брезгливостью произнесла бердчанка.

По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, председатель СНТ «Вега-3» решал вопросы по оформлению договора с региональным оператором и собирался проводить общее собрание садоводов. После всех этих мероприятий СНТ должны были выделить деньги на уборку свалки. До 1 мая данную помойку должны убрать, подчеркнул Павел Викторович. В прошлом году сотрудники административно-технической инспекции выдавали СНТ «Вега-3» рекомендации о переносе места сбора мусора в другое место. Не хотят выполнять рекомендации — пусть возят мусор, акцентировал Дятлов.

После выхода новости на kurer-sreda. ru СНТ «Вега-3» вывезла мусор с помойки, почти весь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алена. Но сегодня, 8 мая, помойка разрослась еще больше той, что была до вывоза мусора, вздыхает дачница садового общества «Мечта-2».