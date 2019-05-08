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Как позвонить в экстренные службы Бердска

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Как позвонить в экстренные службы Бердска

Массовый выезд на природу чреват происшествиями и несчастными случаями. Под рукой у каждого должны быть номера телефонов спасательных служб.

8.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Как позвонить в экстренные службы Бердска

Спасатели работают круглосуточно без выходных и праздников

Следует позаботиться о своей безопасности в предстоящие выходные жителям Бердска.

В праздники многие бердчане отправятся к водоемам, в лес, на дачи. К сожалению, никто не застрахован от несчастного случая. К бердчанам, попавшим в трудную ситуацию, всегда придут на помощь сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. В случае угрожающей вам опасности, звоните оперативному дежурному ПСО по тел.: 2-41-88, 8-952-913-03-18.

В экстренных случаях вы также можете обратиться за помощью в единую дежурную диспетчерскую службу по тел.: 2-18-18. Или по экстренному тел.: 112.

Пожарная служба — 01, 101.

Полиция — 02, 102, дежурный — 3-00-23.

Скорая медицинская помощь — 03, 103, дежурный — 3-02-74.

Аварийная служба газа — 04, 5-17-87.


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