Новый спорткар Marussia соберут в Новосибирске

В конце 2017 года новосибирская компании VIP-Service, занимающая ремонтом и обслуживанием автомобилей, сделала смелое заявление о том, что возродит бренд Marussia Motors. Планировалось восстановить шесть приобретённых прототипов российской марки, наладить производство и организовать их дальнейшие продажи.

Порталу Drom.ru стало известно о ходе «перезапуска» первых российских спорткаров Marussia. В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара. Подробности проекта пока держатся в тайне.

На том же мероприятии рассказали о работе по восстановлению и достройке прототипов. Один из экземпляров ярко-красный купе Marussia B1 сибирцы полностью восстановили в 2018 году, он выставлялся за 10 млн рублей на продажу в августе того же года. Автомобиль принадлежит лично Александру Сердцеву, обладает порядковым номером N009, построен еще в далёком 2010 году.

Изначально автомобиль был окрашен в сочетание желтого и черного цветов и использовалась компанией Marussia Motors в представительских целях в Монако и Москве. В 2011 году спорткар перекрасили в фиолетовую эмаль, после чего начали использовать в PR-мероприятиях гоночной команды Marussia F1 Team. Затем в том же 2011 году машину отправили в Новосибирск, где VIP-Service получила статус официального дилера Marussia и открыла шоу-рум марки. С 2013 года Marussia B1-9 выполняла роль промо-кара, а также эксплуатировалась для клиентских тест-драйвов.

Идет процесс восстановления уникального купе Marussia B1 белого цвета c двигателем Cosworth. Построенный в единственном экземпляре на закате существования производства, спорткар на ходу и в хорошем состоянии, требует только доработки по кузову — готовность 90%. Модель оснащается турбомотором Cosworth V6 2.8 литра, мощностью 420 л.с., способна разгоняться с места до «сотни» за 4,0 секунды.

Помимо этого, компания принялась за восстановление спорткара Marussia B2 с атмосферным 3,5-литровым мотором Nissan VQ35 (240-360 л.с.), работающим в паре с автоматической коробкой передач.

В гараже новосибирского тюнинг-ателье есть также еще один экземпляр условно серийного B2 в качестве машинокомплекта из деталей шасси, двигателя и карбонового кузова. Фирме удалось заполучить концептуальный кроссовер Marussia F2 2010 года, который нуждается в косметическом ремонте и определенных доработках, но при этом ездит. Есть открытый вариант B1, родстер, ставший единственным образцом Marussia B1 Speedster, а также стальной каркас экспериментального суперкара Marussia B3 (без силового агрегата), который даже не был собран в единичном экземпляре.

Все шесть спорткаров длительное время пылились в одном из частных гаражей после банкротства компании Николая Фоменко и Ефима Островского Marussia Motors в 2014 году.

Известно, что у пытающегося возродить автомобильный бренд Александра Сердцева есть предварительные договорённости, касающиеся выпуска компонентов для автомобилей Marussia. Предположительно производство наладят на заводе имени В.П. Чкалова и на площадке СибНИА имени С.А. Чаплыгина, которые входят в ПАО «Компания «Сухой».

Перечисленные предприятия занимаются производством компонентов для авиации: у них есть технологии промышленного выпуска деталей из карбона. Предполагается, что на их мощностях могут начать делать кузова будущих спортивных автомобилей бренда.

Напомним, компания Marussia Motors начала работу в 2009 году, но просуществовала недолго — в 2014 году деятельность была завершена, при этом финансовые трудности фирмы начались намного раньше. В 2012 году часть сотрудников перешла на работу в московскую дизайн-студию АвтоВАЗа, а оставшиеся после банкротства работники стали трудиться во ФГУП НАМИ. Marussia Motors выпустила около двух десятков спорткаров B1 и около дюжины машин B2.

Источник: РГ