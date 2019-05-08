Правила поведения для учителей в соцсетех разработают в России

Минпросвещения России вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей, следует из ответа главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева (документ имеется в распоряжении РИА Новости).

Свищев в конце марта предложил Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

До этого министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона после скандала с учительницей Татьяной Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в купальнике, научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.

По словам Васильевой, в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога приобретает особую значимость.

«В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», — говорится в ответе Васильевой.

Свищев в свою очередь выразил надежду на то, что рекомендации будут готовы к началу нового учебного года.

«Надеюсь, что к началу нового учебного года рекомендации для педагогов по безопасному ведению соцсетей будут действительно разработаны, что впоследствии исключит ситуации, подобные той, в которой оказалась учительница из Барнаула. Буду следить за этой темой», — заявил депутат РИА Новости.

Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться. За педагога вступился министр Костенко.

В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Источник: РИА Новости