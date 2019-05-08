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Штраф за превышение скорости привяжут к доходу водителя

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Штраф за превышение скорости привяжут к доходу водителя

Формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 километров в час, поскольку данный порог не штрафуется.

8.05.2019 Фото: Здравая идея? 2 коммент.
 
Штраф за превышение скорости привяжут к доходу водителя

ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости движения

Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от уровня дохода нарушителя, заявил радиостанции «Говорит Москва» замруководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то три тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода», — сказал Евсин.

Формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 километров в час, поскольку данный порог не штрафуется, отмечают в ЦОДД.
В Москве, по данным Центра, основным нарушением ПДД считается превышение скоростного режима, что повышает риск аварии и тяжесть травм.
В апреле глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 километров в час может появиться в течение полутора лет. Он также заявлял, что ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости движения.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    дешевый популизм.
    Во-первых: как известно, не весь доход проходит официальные пути, поэтому информация в налоговой весьма вероятно может не соответствовать действительности.
    Во-вторых, при фиксации камерами штраф приходит владельцу авто, а не водителю! Кто там как разбираться будет? Опять перепишут все авто на бабушек/дедушек будут по 3 копейки платить?

    Ерунда все это. А факты очень просты:
    1. Необходимо убрать эти странные 20 км/ч. Допуска в 5 км/ч вполне достаточно (в европе допуск от 0 до 3 км/ч по странам)
    2. Необходимо существенно увеличить штраф. Кому много — пусть просто не нарушают — никто не заставляет!
    3. Если уж так хочется ввести прогрессивную шкалу, то привязывайте к стоимости авто…. Хотя тут тоже обсуждать надо… кто опаснее: водила шестерки гнилой превысивший скорость на 40 км/ч, или порше, которые управляемость ни капли не теряет и остановится все равно быстрее шохи в случае необходимости — спорно это все…

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  2. Школьник

    Чинуши проклятые, опять у них зудит одно место. Оставьте имеющийся скоростной режим в покое. Как надоели эти дармоеды со своими дурацкими «нововведениями» !! 8) 8)

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