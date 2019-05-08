Штраф за превышение скорости привяжут к доходу водителя

Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от уровня дохода нарушителя, заявил радиостанции «Говорит Москва» замруководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то три тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода», — сказал Евсин.

Формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 километров в час, поскольку данный порог не штрафуется, отмечают в ЦОДД.

В Москве, по данным Центра, основным нарушением ПДД считается превышение скоростного режима, что повышает риск аварии и тяжесть травм.

В апреле глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 километров в час может появиться в течение полутора лет. Он также заявлял, что ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости движения.

Источник: РИА Новости