Удар молнии: Переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами опубликовали СМИ

В распоряжении РЕН ТВ оказалась полная расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем воздушного судна рокового рейса SU 1492, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Содержание переговоров свидетельствует о том, что пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. При потере связи экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan (от француского «panne» — поломка), означающий что воздушное судно и пассажиры подвержены конкретной угрозе, но нет угрозы жизни и самому самолету, а немедленная помощь не требуется. Если бы ситуация была более серьезной, пилот подал бы сигнал Mayday (искаженное английское прочтение французской фразы «придите мне на помощь»).

До самой посадки все также шло достаточно штатно. Экипаж лишь единожды сообщил, что не готов к заходу на посадку, и сделал еще один круг прежде, чем попытаться сесть.

Полная запись переговоров довольно длинная и содержит много информации, которая, возможно, будет понятна лишь специалистам, поэтому мы публикуем расшифровку ключевых моментов.

«Самолет горит в молнии»

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).

Пилот: Снижаюсь 80. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 2319 (другой борт — прим. ред.), влево курс 060.

Пилот: Алло, 1492 курс 057, снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, снижайтесь эшелон 70.

Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.

Пилот: Аэрофлот 1492, 70 снижаемся.

< …>.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.

Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.

Пилот: Снижаемся 60. Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

< …>

Пилот: Аэрофлот 1492. Эшелон 60

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Вправо курс 140 снижайтесь.

Пилот: 900 вправо 140. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.

Диспетчер: Вас понял.

Пилот: Аэрофлот 1492. Вправо курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходИте к точке eko 39.

Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

Пилот: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было.

Пилот: Подскажем, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.

Пилот: вправо 170, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

Пилот: Да.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.

Пилот: Приняли, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.

Пилот: Возьму.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS (наиболее распространенная в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам — прим. ред.)?

Пилот: Заход по ILS, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вас понял, заход ILS, 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.

Пилот: Понял.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передает самолет своим коллегам с вышки самого аэропорта.

Пилот: Аэрофлот 1492, необходима помощь.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.

Пилот: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.

Пилот: продолжаем заход, 24 левая, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 (метров в секунду — прим. ред.) порывы 10 метров в секунду, ВП 24 левая, посадку разрешаю.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП 24 левая, посадку разрешаю.

Пилот: Вас принял, ВП 24 левая.

< …>

Далее более 2 минут в переговорах пауза. Пилот сажает самолет, получив все необходимые указания.

Диспетчер: Аварийные службы на полосы.

Это сообщение — последнее в записи. Через несколько секунд после первого касания с землей Sukhoi Superjet 100, дважды подпрыгнув на полосе, вспыхнул, словно факел. В результате аварии погиб 41 человек. Спастись удалось лишь тридцати семи — четверым членам экипажа и тридцати трем пассажирам.

А вот что происходило в вышке Шереметьево, когда лайнер загорелся на глазах у сотен людей. Далее мы приводим расшифровку фоновой записи (пилоты это не слышат, однако запись ведется для дальнейшего анализа в случае нештатной ситуации).

— Полминуты… Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

< …>

— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

— После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.

— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге, уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА ГОРЯЩЕГО САМОЛЕТА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Эксперт о переговорах пилота SSJ-100 с диспетчерами: Командир не чувствовал дискомфорта 5:25, 08 мая 2019

В Шереметьево обнародовали хронологию авиакатастрофы SSJ–100 21:19, 07 мая 2019

В Шереметьево заявили, что загоревшийся при посадке SSJ-100 был потушен за 18 минут 20:44, 07 мая 2019

СМОТРЕТЬ ЕЩЕ

— Смотри! Ой, *** (нецензурное ругательство, обозначающее женщину легкого поведения, — прим. ред.)! Оп…