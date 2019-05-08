Фронтовиков поздравил с Днем Победы губернатор Новосибирской области

50 ветеранов побывали на приеме у губернатора в кафе «Парус»
Накануне Дня Победы губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном приёме ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и военной службы. Мероприятие организовано в рамках специального заезда в санаторий «Парус» в п. Кудряшовский, и уже стало традиционным для нашего региона. Участниками приёма стали 50 человек – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, вдовы участников войны.
От имени всех жителей Новосибирской области губернатор Андрей Травников обратился к ветеранам со словами благодарности за Великую Победу, за возможность свободно жить и трудиться под мирным небом.
-Вместе с военным поколением мы вспоминаем о ликовании 9 мая 1945 года, отдаем дань уважения и памяти ветеранам, нашим дедам и прадедам, сложившим головы в годы войны. Время неумолимо, с каждым годом все меньше становится живых свидетелей событий тех лет. Главная задача сегодня – сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны, передать ее молодому поколению, не дать исказить нашу историю, не дать обесценить тот огромный вклад советского, русского, российского народа в освобождение всего мира от нацизма, – подчеркнул глава региона.
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у Травникова нимб съехал.
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