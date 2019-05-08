Выросла инфляция в мае на 0,3% в России

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в мае на уровне 0,3% в месячном выражении, в годовом выражении показатель составит 5-5,1%, говорится в обзоре министерства «Картина инфляции».

При этом в апреле инфляция замедлилась до 5,17% в годовом выражении после пикового значения в марте на уровне 5,25%.

Источник: ТАСС