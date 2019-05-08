Банки под санкциями не раскроют информацию о начале реорганизации в России

Минфин подготовил проект постановления правительства РФ о праве Банка России не размещать на своем сайте информацию о начале процедуры реорганизации банков в случае, если кредитная организация, ее руководство или акционеры находятся под санкциями. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В начале апреля правительство РФ разрешило компаниям и банкам, в отношении которых введены иностранные санкции, не раскрывать ряд сведений, чтобы они могли избежать введения новых ограничений и снизить ущерб от уже введенных. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, компании и банки вправе не раскрывать, в частности, информацию о своих акционерах, руководстве, о некоторых сделках и лицах, контролирующих эти сделки, об аффилированных лицах, о подконтрольных и дочерних организациях, о финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте. Также компании получили право не раскрывать обобщенную информацию о сегментах своей деятельности и своих контрагентах, в том числе об их отраслевой и географической структуре.

Источник: ТАСС