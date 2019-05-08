«Календарь Победы» начнет отсчет 9 мая в музее Бердска

9 мая в большом историческом зале по адресу: ул.Спортивная,9 после окончания мероприятий на Мемориале Славы состоится торжественный запуск Календаря Победы, который начнет отсчет дней оставшихся до юбилейного 75-го Дня Победы.

Выставочный музейный проект «Бердск воевал» представит посетителям музея 250 моделей военной техники 1941-1945 годов от сообщества «Мир моделей Новосибирска» и фронтовые истории бердчан – летчиков, танкистов, моряков, артиллеристов, водителей. Проект реализован при поддержке генерального партнера ООО «МебельВам» и партнеров: ГП «Элизиум», ТД «Иваново», компании «Сибирский рекламный трест».

В этот день выставку будут дополнять фильмы, снятые в разные годы бердской видеостудией ХХI и анимационной студией «ДОМ», ДХШ «Весна».

По традиции музейную праздничную программу украсят творческие коллективы Бердской детской музыкальной школы им. Г.Свиридова, которые дадут концерт на крыльце исторических залов.

Арт-зал музея в этот день предложит бердчанам мини-выставку «Рисунки с фронта». Миниатюрные эскизы, выполненные в 1943-1946 годах, известным сибирским художником-фронтовиком Николаем Хомковым.

9 мая исторические залы и арт-зал музея по ул.Спортивная,9 и 11 будут открыты для посетителей с 10:00 до 16:00, вход свободный.