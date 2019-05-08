В дождь, снег и мороз разрешат класть асфальт в России

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в мороз, в снег и дождь. Но при сочетании резкого ветра c минусовой температурой, а также во время ливня работы будут запрещены. Нововведения заложены в проекте нового стандарта, разработанного по заказу Росавтодора. Ранее принятые документы, разрешающие ремонтировать дороги в непогоду, в Росавтодоре признали «нелегитимными» и «выпавшими из правового поля».

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом нового ГОСТа «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях». Документ разработан НИИ ТСК — Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора (сумма контракта — 8,9 млн руб.). Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре.

Большая часть дорог России находится в первой и второй дорожно-климатических зонах, то есть на территории с тундрой, вечной мерзлотой, влажными лесами и т. д., говорится в материалах Росавтодора (контракте с НИИ ТСК, пояснительной записке к стандарту). В таких местах строительный сезон ограничен коротким периодом теплой погоды, но в последние годы подрядчики стали класть асфальт в мороз без «ущерба качеству», тем более что стала доступна специальная техника. Проблемы возникают с нормативным регулированием. Есть свод правил 2012 года, разрешающий класть асфальт в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью — при температуре не ниже +10°С. Технология описана и в рекомендациях Росавтодора 2017 года. Но применение этих документов «нелегитимно» и «выпадает из правового поля», поясняют в Росавтодоре: технический регламент таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» не предполагает применение рекомендаций.

Неблагоприятными погодными условиями, согласно новому ГОСТу, будет считаться температура от +5°С до -10°С весной и летом, от +10°С до -10°С осенью и зимой. Для ремонта в таких условиях асфальт с заводов нужно перевозить на машинах с подогреваемым кузовами или тентами: при температуре, к примеру, -5°С смесь в самосвале не должна остывать быстрее, чем на 0,38 градуса в минуту. Нижний слой дороги перед укладкой верхнего нужно очистить от снега и грязи, а при необходимости обработать реагентами и просушить специальными машинами. Подобную технологию запрещено использовать, если на улице мороза с ветром скоростью более 6 м\с, а также при осадках интенсивностью более 5 мм в сутки. На скоростных магистралях категории 1А и 1Б (Новорижское шоссе, М4 и других подобных дорогах) ремонтировать дороги можно только в теплое время года, оговорено в стандарте.

Случаи, когда дорожники кладут асфальт в снег или в мороз, всегда привлекают внимание общественности, говорит гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами Игорь Старыгин, а новый стандарт позволит исключить «неоднозначное толкование» таких случаев. С сентября 2018 года по февраль 2019 года ОНФ выявил почти 100 случаев ремонта при неблагоприятном климате, по каждому направлялись запросы в муниципалитеты. Нарушения были выявлены в Челябинске, Ростове-на-Дону, Якутске и Рязани, с некоторыми подрядчиками разорваны контракты.

Проект ГОСТа продвигается в интересах регионов, которые не успевают отремонтировать дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (поставлена задача привести в нормативное состояние дорожную сеть в 83 субъектах к 2024 году), считает депутат Госдумы, единоросс Александр Васильев. «Деньги регионам уже выделяются (в 2019 году — 106 млрд руб.— “Ъ”), но некоторым наверняка из-за нехватки мощностей придется работать и зимой,— пояснил он “Ъ”.— Наши подрядчики работать в снег и дождь не умеют. Такие объекты спустя некоторое время разваливаются. Тем более что в регионах контроля за ремонтом почти нет, какая техника используется, непонятно». «Дорожники давно проводят работы при низких температурах,— возражает начальник отдела контроля качества территориального управления автодорог Новосибирской области Эдуард Луцык.— При соблюдении всех условий — утепление катков, применение разогревателей — качество укладки не страдает. Другое дело, что обеспечение этих условий требует существенных затрат». «Даже с учетом новых технологий и добавок укладывать асфальт в «минус» нельзя,— отмечает председатель совета директоров строительной компании «Химспецстрой» Алексей Чикунов.— Упор при ремонтах нужно делать не на качество асфальта, оно и так высокое, а на основание дороги. Все трещины и ямы из-за него, замена верхнего слоя не панацея».

Источник: Ъ