Затискала до смерти детеныша ласки ребятня в Академгородке Новосибирска

В Новосибирске дети обнаружили детеныша одного из самых кровожадных хищников в мире — ласки. Школьники решили, что нашли горностая. По словам экспертов, детям повезло, что они играли именно с малышом ласки, а не взрослым животным, способным убить корову.

Маленькие жители частного сектора в Академгородке нашли в лесополосе необычное маленькое животное. Они почему-то решили, что это горностай, и стали с ним играть. В процессе детских забав находка стала чувствовать себя все хуже и хуже, пока не обмякла. Тогда детишки потащили «живую куклу» к родителям. Взрослые отнесли животное в ветклинику, где им сказали, что это вовсе не горностай, а опасная и кровожадная ласка. Несмотря на название, взрослая особь этого представителя куньих способна убить корову. Она перегрызает корове сухожилия, корова падает, а затем ласка добирается до горла.

Взрослый зверек в среднем весит всего около 100 граммов. По скорости и стремительности движений с лаской мало кто может сравниться. Двигаться она предпочитает длинными прыжками. Однако при всей своей миловидности ласка является одним из самых жестоких, свирепых и кровожадных хищников. В своем желании добраться до облюбованной жертвы она не видит никаких препятствий. Увидела – атаковала – убила.

Объектом интересов ласки чаще всего становятся мыши. За неимением таковых подойдет крот, лесная крыса, птица. Ласка может забраться в беличье дупло и уничтожить весь выводок и саму белку. А может напасть и на животное намного крупнее себя – например, на взрослого зайца.

Задача — любой ценой добраться до яремной вены жертвы и вскрыть ее. Кстати, именно из-за этого способа умерщвлять добычу ласку считают кровожадной. Якобы, присосавшись к шее, она пьет кровь. Но это всего лишь предрассудки. А может, и нет.

Представитель новосибирского Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова тоже назвала ласку «вампиром». «Это животное, которое ничего не боится, ни перед кем не пасует. Кстати, ласка приносит огромную пользу, ловя мышей. Там где обитает ласка, вы не найдете ни одного грызуна! Но этот пронырливый зверек также проникает в курятники, сараи, конюшни», — говорит Алиса, к которой в итоге и попал детеныш ласки, найденный детьми. Увы, спасти его не удалось.

«Плохо, когда у человека на глазах розовые очки недопонимания и неосведомлённости, но ещё хуже, когда желание оставить «диковинную зверушку» подкреплено желаниями обожаемых чад, — говорит Алиса Богомолова. — Ведь, как правило, именно дети часто находят подранков, играя во дворе, и именно детям, у которых отсутствует здравый смысл, больше всего хочется оставить «милого пушка», кем бы он ни был. Потакая детям, родители оставляют ребёнку ни в чём не повинное травмированное животное, аргументируя это тем, что «он так привязался», «как родной стал». Основываясь на опыте работы нашего Центра, мы видим удручающую картину — мало родителей, способных привить детям правильную любовь и заботу о животных. Весна, начало лета — это пора детёнышей, которых весьма часто подбирают по ошибке и оставляют в доме, пока они маленькие и милые. Многих из них губят ещё на начальном этапе, неправильно подобрав питание или от неумения оказать необходимую помощь, часть выращивают изуродованными калеками, и фактически никому не удаётся вырастить здоровое, крепкое животное, подлежащее выпуску на волю. Наигравшись, испортив животному судьбу, люди ищут, как бы пристроить своих и, как правило, уже далеко не здоровых во всех смыслах питомцев».

Источник: ndn.info