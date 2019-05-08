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Атаковали российскую авиабазу боевики в Сирии

Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением «беспилотника». Дежурные силы ПВО отразили атаки.

8.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Атаковали российскую авиабазу боевики в Сирии

В результате нападений жертв и разрушений на авиабазе нет

Боевики два раза за сутки обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии, используя системы залпового огня. Об этом рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

По его словам, обстрелы произошли утром и вечером с восточного направления. Там находятся территории, контролируемые террористами «Хайат Тахрир аш-Шам»* (новое название «Джебхат ан-Нусры»*).

«Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением «беспилотника», — отметил Купчишин.
Он рассказал, что дежурные силы ПВО отразили атаки. В результате нападений жертв и разрушений на авиабазе нет.
Все точки запуска террористами снарядов были обнаружены и уничтожены авиацией ВКС России, добавил Купчишин. Он подчеркнул, что российским военным помогала сирийская армия.

Кроме того, по его словам, резко обострилась ситуация в Идлибской зоне деэскалации. Число нарушений режима прекращения огня со стороны действующих в ней группировок растет.

В течение суток боевики из минометов, РСЗО и артиллерийских орудий обстреляли населенные пункты в провинциях Хама, Латакия и Идлиб. Некоторые поселения подверглись обстрелам несколько раз.

Боевики активизировались

За месяц незаконные вооруженные формирования 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, заявил ранее Купчишин.
По его словам, со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации боевиков не прекращаются попытки обстрелять авиабазу, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия с использованием РСЗО и беспилотных летательных аппаратов.

Руководитель Центра по примирению отметил, что все обстрелы удалось отразить. Объекты на базе Хмеймим не понесли ущерба.
Купчишин рассказал, что при отражении атак уничтожено 12 дронов.
«По имеющимся данным, обстрелы авиабазы Хмеймим осуществлялись из района населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика», — добавил он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости


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