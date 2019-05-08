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Первый атомный авианосец построят в России

Работы начнутся в 2023 году и они уже включены в государственную программу вооружения. У корабля будет атомная энергоустановка и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн.

8.05.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Первый атомный авианосец построят в России

Авианосец должен появится в 2027 году

Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Как отмечается, они уже включены в государственную программу вооружения.

«НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — «Газета.Ru») по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года», — отметил собеседник агентства.

По его словам, у корабля будет атомная энергоустановка и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в Челябинске начали создавать первый бронированный трактор с противоминным тралом.

Источник: gazeta.ru


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(3) Комментариев

  1. Гость

    НВР: Зачем он нужен??! Огромная мишень на океанской глади! Для его защиты нужен мощный ордер хорошо вооружённых кораблей! Какие цели он сможет преследовать? Глупость очередная! 8)

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  2. Бердчанин

    Какие цели говорите ? Да он сам будет хорошей целью — взорвал его и заражение региона гарантировано (по образцу Чернобыля). Глупости российской военной фантазии торжествуют, вот куда деньги от повышения пенсионного возраста потекут! :( :(

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