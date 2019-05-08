Первый атомный авианосец построят в России

Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Как отмечается, они уже включены в государственную программу вооружения.

«НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — «Газета.Ru») по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года», — отметил собеседник агентства.

По его словам, у корабля будет атомная энергоустановка и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в Челябинске начали создавать первый бронированный трактор с противоминным тралом.

Источник: gazeta.ru