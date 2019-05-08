В дождь, снег и мороз разрешат класть асфальт в России
Мусорную свалку готовил к прибыли бывший вице-мэр Бердска Александр Тужик
Атаковали российскую авиабазу боевики в Сирии
Первый атомный авианосец построят в России
«Календарь Победы» начнет отсчет 9 мая в музее Бердска
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Ограбил банк на 8 млн рублей неизвестный в маске на юге Москвы
«Чудо-антенну» продают мошенники из-за перехода на цифровое вещание в России
Основатель «Бессмертного полка» Сергей Лапенков: Есть штаб управления у Нового года? У «полка» его тоже нет
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