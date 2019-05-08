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«Чудо-антенну» продают мошенники из-за перехода на цифровое вещание в России

На первом этапе перехода на «цифру» предприимчивые россияне продавали ненужную для этого технику, например, обычные приставки по завышенной цене или подписку на сервисы недобросовестных продавцов.

8.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Чудо антенну продают мошенники из за перехода на цифровое вещание в России

Выявлено менее ста эпизодов мошенничества

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал о том, как мошенники обманывают россиян при переходе с аналогового вещания на цифровое, пишет газета Известия.

«В последнее время в интернете появились сообщения, что продается «чудо-антенна», которая позволяет смотреть 300 телевизионных каналов совершенно бесплатно. Чудес не бывает, об этом тоже надо помнить», — сказал он.

Заместитель главы Минкомсвязи РФ пояснил, что на первом этапе перехода России на цифровое вещание мошенники продавали ненужную для этого технику, например, обычные приставки по завышенной цене или подписку на сервисы недобросовестных продавцов.

Он пояснил, что выявлено менее ста эпизодов мошенничества.

«Счет идет на единицы и десятки. Меньше ста», — сказал Волин и отметил, что информацию об обмане граждан ведомство передавало в правохранительные органы.

Ранее Алексей Волин рассказал, как при переходе на цифровое вещание обманывают пенсионеров.

Источник: АИФ


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