Комиссия не пришла обследовать до Дня Победы старый дом фронтовички из Бердска

Мария Левина опасается, что не доживет до новоселья
К 74-летию Победы не обследовали старый дом 96-летней фронтовички Марии Левиной из Бердска. Комиссия пока не проводила осмотр дома на предмет признания его нежилым или пригодным для проживания. Об этом 6 мая сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров:
— Комиссию пока не собирали. Ситуацию анализируем. Планируем в ближайшее время создать комиссию.
Хотя еще в середине апреля Мария Игнатьевна подала заявление в бердскую мэрию с требованием признать ее дом нее жилым, чтобы она могла получить сертификат на 1,3 млн рублей для покупки благоустроенной квартиры по президентской программе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-Теперь комиссия будет работать на основании заявления Марии Игнатьевны. Она просит признать дом нежилым. А для этого нужны заключения специалистов, экспертов. Будем смотреть, пригоден дом для проживания или нет, — прокомментировал Захаров.
Каждое ведомстве проверит состояние строения, в котором проживает участница Великой Отечественной войны с 68-летним сыном. Свое экспертное мнение должны сказать строители.
Пригодным для жилья щитовой дом 1961 года постройки признала жилым городская комиссия еще в 2015 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С тех пор дом еще больше обветшал, поскольку его коснулись грунтовые воды. Теперь в подполе постоянно стоит вода, утеплитель промок и источает едкий химический запах.
На время работы комиссии бердские чиновники предлагают Марии Игнатьевне переехать в социальное жилье — однокомнатную квартиру в так называемом доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Мария Игнатьевна категорически отказывается от такого варианта, настаивая на том, что хочет жить в собственном жилье.
— Она перевела дом на сына два года назад. И надо смотреть, насколько ей положена субсидия при таких условиях. Закон трактует, что должно пройти 5 лет с момента отчуждения, — пояснил Захаров.
По его словам, Мария Игнатьевна может хоть сегодня заселиться в квартиру на ул. Рогачева — она для нее зарезервирована. И одновременно вести процедуру по получению субсидии по президентской программе.
— Муниципалитет готов дать ей благоустроенную однокомнатную квартиру, независимо от того, имеет она право или нет. Чтобы она провела старость в комфорте. Можно же туда переехать и заниматься делами. Квартиру даем не в замен выплат. Будем и в этом направлении работать, — пояснил Владимир Николаевич.
Он полагает, что в свое время Марии Игнатьевне вовремя не подсказали, не сориентировали, ведь переселение фронтовиков в благоустроенной жилье за федеральные деньги началось в 2008 году. В 2019-м денег на это программу не предусмотрено, поскольку предполагают, что все нуждающиеся участники Великой Отечественной войны уже отпраздновали новоселье.
Впрочем, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что готова вмешаться в судьбу бердской фронтовички Марии Левиной, чтобы к 75-летию победы она переехала в благоустроенную квартиру, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Проблема в том, что Марии Игнатьевна в сентябре 2019 года исполнится 97 лет.
Почему то даже не удивился.
И даже знаю, кто в случае не дай Бог войны, первым уедет на запад через третьи страны.
А кто останется.
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«В 2019-м денег на это программу не предусмотрено, поскольку предполагают, что все нуждающиеся участники Великой Отечественной войны уже отпраздновали новоселье.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/07/423778-komissiya-ne-prishla-obsledovat-do-dnya-pobedy-staryj-dom-frontovichki-iz-berdska
Господа чиновники, вы как на другой планете живете и в другом городе… Ну, как так можно… А ведь в такой ситуации , если бы это была ваша бабушка, вы бы также предполагали? Вы бы также собирали долго комиссию?
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Ну это уже перебор. Ей предлагают нормальное благоустроенное жилье, но она отказывается. По человечески я ее понимаю: ей надо сына обеспечить. Или внуков.
Но эта история не о том, чтобы обеспечить фронтовику достойную старость — это власти готовы сделать хоть сегодня. Это другое.
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Согласна с предыдущим Анонимом. Жилье уже не бабушке нужно, а её алчным и охочим до халявы деткам! Хоть бы сами не позорились и мать не позорили!
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Вот прямо интересно… Жила бабуля столько лет в своём доме и все устраивало и вдруг на 97году жизни, через 74года после окончания войны, понадобилось собственное жилье, при этом свое собственное жилье два года назад было переписано на сына… Ситуация понятна всем, да жилье бесспорно заслужила, но почему до сих пор оно не нужно было и вдруг в 97лет понадобилось… Детки пусть сами покорячатся на покупку жилья. Но тут же Халява-плиз… Бабулю жалко, видимо детки её обложили со всех сторон и не дают спокойно свой век дожить…
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