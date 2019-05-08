Давятся в очередях ради оплаты коммунальных услуг жители Бердска

С утра во вторник, 7 мая, бердчане выстроились в очередь в кассы по оплате услуг ЖКХ. Давки наблюдаются в пунктах приемы Расчетно-кассового центра в центре города — в магазине «Европа» и в доме №122 на ул. Островского. Толпы людей стоят на улице не только потому, что жарко. Помещения, где расположены кассы не вмещает всех желающих отдать свои деньги за коммуналку.

В полдень на ул. Островского очередь насчитывала более 50 человек. И, судя по отзывам горожан, за два часа, людей меньше не стало. Бердчане возмущены таким отношением к себе. Пенсионерка Галина Александровна рассказала «Курьер. Среда Бердск», что она пришла платить за квартиру около 10 часов утра, и в тот момент очередь только на улице состояла из 52 человек.

— Я отстояла 2 часа 20 минут с больной ногой. Или уже совсем не платить за квартиру… Надо как-то решать эту проблему. Кассы закрыли на ул. Спортивной и на 11-м квартале. И в прошлом месяце такая же петрушка была. Стоят пенсионеры, больные, через одного инвалиды по два часа в очереди — это издевательство. Люди с костылями, с детьми, а мест для сидения всего пять. Молодые, может, через интернет платят. А пожилые пенсию получили и бегут оплачивать. Стараемся быть честными, да только себе хуже. Нужно немедленно решать этот вопрос, — высказалась «Курьер. Среда. Бердск» Галина Александровна.

Автор видео Анастасия Солодкова



Одной из причин такого ажиотажа очередники называют закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 122 и ул. Ленина, 18. Платившие в первом пункте ринулись в дом №122 на той же улицы, жители 11-го квартала направились в «Европу», где «вместо торговли сплошная очередь в кассу», охарактеризовали бердчане.

— По три часа стоим, скамеек на всех не хватает, — сокрушаются пенсионеры, под крик уставших детей подпирая стену 9-этажки у входа в РКЦ. — А ведь мы хотим свои деньги отдать, и не малые. И приходится с таким боем.

В пункте приема платежей на ул. Островского работают две кассы. Уставшие очередники с неохотой пропускают молодых мам с маленькими детьми без очереди. Кто-то пришел пораньше, чтобы успеть в родительский день съездить на кладбище, кто-то заявляет, что толпа теперь стоит в начале каждого месяца — после закрытия соседней кассы желающих оплатить коммунальные услуги здесь стало в два раза больше.

— Кассиры говорят, что помещения муниципальные, а кассы коммерческие. Арендную плату подняли и коммерсанты теперь платить не хотят, — рассуждают измученные очередью бердчане.

Кроме перенаправления людских потоков из-за закрытия касс еще одной причиной очередей называют то, что некоторые управляющие компании отказались сами принимать деньги от населения, доверив эту услугу коммерческому РКЦ.

— Настоящий дурдом! У нас осталось на весь центр города фактически две кассы. На Островского и в «Европе». В ГУМе не считается — там открывается касса изредка. В «Европе» обычно три кассира сидит, а очереди через весь магазин стоят. Меньше чем 1,5 часа никогда не стоим. Почему УК «Гурман» у себя принимает деньги прямо в офисе? Почему «Вымпел» у себя принимать не может? Безобразие! Не можем заплатить свои деньги, — возмущена Светлана.

По ее словам, с таким отношением в людям в ЖКХ никогда не наведут порядок. Они привел пример, как два дня бегает по службам, обнаружив, что электросчетчик занижает показания — 80 кВт вместо традиционных 300. Хочет платить за реально использованное электричество, но правды добиться не может:

— Я пытаюсь допроситься, чтобы ко мне пришли и посмотрели счетчик…

Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов подтвердил закрытие двух пунктов — на ул. Островского и на 11-м квартале:

— Дорогая аренда. И нам стало невыгодно.

По его словам, теперь у РКЦ 7 пунктов приема платежей за услуги ЖКХ, 4 из них в Микрорайоне.

Масимов полагает, что очереди возникают потому, что пожилые люди с 7 часов утра занимают очередь, когда касса еще закрыта. Это своего рода форма общения. Кроме того, считает, что на ажиотаж сказались длинные выходные — 5 дней кассы не работали. А в родительский день люди пришли пораньше, чтобы успеть побывать на кладбище.

В УК «Вымпел-Сервис» не считают целесообразным самостоятельно собирать квартплату. По словам заместителя гендиректора управляющей компании Екатерины Сергеевой, помещения для сбора денег должно отвечать определенным требованиям в том числе инкассации.

— Небольшой управляющей компании невыгодно иметь свои кассы, поскольку на это уходят дополнительные и неоправданные расходы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина Геннадьевна. — В нашем случае есть договор с РКЦ, у которого есть возможность принимать деньги от населения.

По ее словам, ажиотаж у касс случается в начале месяца и после праздников. 30 апреля не все начисления были сделаны. Окончательно «посчитали» 6 мая — в первый день работы. А народ уже 7-го числа пошел платить.

— У меня всегда возникает вопрос к жителям: зачем идете так рано. Может быть что-то не доначислено. Объясняем, что пени сейчас нет. Она начисляется после 30-го дня. Люди думают старыми шаблонами. Хотя вполне можно заплатить и после 20-го числа. Мы со своей стороны будем активнее пропагандировать онлайн-платежи. После майских праздников мы разработаем методичку и развесим на всех наших подъездах, — рассказала Сергеева.

Она считает, что половина из тех, кто стоит в очереди в кассу РКЦ вполне способны заплатить за коммунальные услуги по интернету.