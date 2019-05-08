Давятся в очередях ради оплаты коммунальных услуг жители Бердска

С утра во вторник, 7 мая, бердчане выстроились в очередь в кассы по оплате услуг ЖКХ. Давки наблюдаются в пунктах приемы Расчетно-кассового центра в центре города — в магазине «Европа» и в доме №122 на ул. Островского. Толпы людей стоят на улице не только потому, что жарко. Помещения, где расположены кассы не вмещает всех желающих отдать свои деньги за коммуналку.
В полдень на ул. Островского очередь насчитывала более 50 человек. И, судя по отзывам горожан, за два часа, людей меньше не стало. Бердчане возмущены таким отношением к себе. Пенсионерка Галина Александровна рассказала «Курьер. Среда Бердск», что она пришла платить за квартиру около 10 часов утра, и в тот момент очередь только на улице состояла из 52 человек.
— Я отстояла 2 часа 20 минут с больной ногой. Или уже совсем не платить за квартиру… Надо как-то решать эту проблему. Кассы закрыли на ул. Спортивной и на 11-м квартале. И в прошлом месяце такая же петрушка была. Стоят пенсионеры, больные, через одного инвалиды по два часа в очереди — это издевательство. Люди с костылями, с детьми, а мест для сидения всего пять. Молодые, может, через интернет платят. А пожилые пенсию получили и бегут оплачивать. Стараемся быть честными, да только себе хуже. Нужно немедленно решать этот вопрос, — высказалась «Курьер. Среда. Бердск» Галина Александровна.
Автор видео Анастасия Солодкова
Одной из причин такого ажиотажа очередники называют закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 122 и ул. Ленина, 18. Платившие в первом пункте ринулись в дом №122 на той же улицы, жители 11-го квартала направились в «Европу», где «вместо торговли сплошная очередь в кассу», охарактеризовали бердчане.
— По три часа стоим, скамеек на всех не хватает, — сокрушаются пенсионеры, под крик уставших детей подпирая стену 9-этажки у входа в РКЦ. — А ведь мы хотим свои деньги отдать, и не малые. И приходится с таким боем.
В пункте приема платежей на ул. Островского работают две кассы. Уставшие очередники с неохотой пропускают молодых мам с маленькими детьми без очереди. Кто-то пришел пораньше, чтобы успеть в родительский день съездить на кладбище, кто-то заявляет, что толпа теперь стоит в начале каждого месяца — после закрытия соседней кассы желающих оплатить коммунальные услуги здесь стало в два раза больше.
— Кассиры говорят, что помещения муниципальные, а кассы коммерческие. Арендную плату подняли и коммерсанты теперь платить не хотят, — рассуждают измученные очередью бердчане.
Кроме перенаправления людских потоков из-за закрытия касс еще одной причиной очередей называют то, что некоторые управляющие компании отказались сами принимать деньги от населения, доверив эту услугу коммерческому РКЦ.
— Настоящий дурдом! У нас осталось на весь центр города фактически две кассы. На Островского и в «Европе». В ГУМе не считается — там открывается касса изредка. В «Европе» обычно три кассира сидит, а очереди через весь магазин стоят. Меньше чем 1,5 часа никогда не стоим. Почему УК «Гурман» у себя принимает деньги прямо в офисе? Почему «Вымпел» у себя принимать не может? Безобразие! Не можем заплатить свои деньги, — возмущена Светлана.
По ее словам, с таким отношением в людям в ЖКХ никогда не наведут порядок. Они привел пример, как два дня бегает по службам, обнаружив, что электросчетчик занижает показания — 80 кВт вместо традиционных 300. Хочет платить за реально использованное электричество, но правды добиться не может:
— Я пытаюсь допроситься, чтобы ко мне пришли и посмотрели счетчик…
Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов подтвердил закрытие двух пунктов — на ул. Островского и на 11-м квартале:
— Дорогая аренда. И нам стало невыгодно.
По его словам, теперь у РКЦ 7 пунктов приема платежей за услуги ЖКХ, 4 из них в Микрорайоне.
Масимов полагает, что очереди возникают потому, что пожилые люди с 7 часов утра занимают очередь, когда касса еще закрыта. Это своего рода форма общения. Кроме того, считает, что на ажиотаж сказались длинные выходные — 5 дней кассы не работали. А в родительский день люди пришли пораньше, чтобы успеть побывать на кладбище.
В УК «Вымпел-Сервис» не считают целесообразным самостоятельно собирать квартплату. По словам заместителя гендиректора управляющей компании Екатерины Сергеевой, помещения для сбора денег должно отвечать определенным требованиям в том числе инкассации.
— Небольшой управляющей компании невыгодно иметь свои кассы, поскольку на это уходят дополнительные и неоправданные расходы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина Геннадьевна. — В нашем случае есть договор с РКЦ, у которого есть возможность принимать деньги от населения.
По ее словам, ажиотаж у касс случается в начале месяца и после праздников. 30 апреля не все начисления были сделаны. Окончательно «посчитали» 6 мая — в первый день работы. А народ уже 7-го числа пошел платить.
— У меня всегда возникает вопрос к жителям: зачем идете так рано. Может быть что-то не доначислено. Объясняем, что пени сейчас нет. Она начисляется после 30-го дня. Люди думают старыми шаблонами. Хотя вполне можно заплатить и после 20-го числа. Мы со своей стороны будем активнее пропагандировать онлайн-платежи. После майских праздников мы разработаем методичку и развесим на всех наших подъездах, — рассказала Сергеева.
Она считает, что половина из тех, кто стоит в очереди в кассу РКЦ вполне способны заплатить за коммунальные услуги по интернету.
Очередь утром
Мам с маленькими детьми инвалиды пропускают без очереди
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Зато КБУ сэкономил на услугах посредника НЭС и руководство купило себе игровой ноутбук.
Молодцы, да?
40 4
У меня всегда возникает вопрос к жителям: зачем идете так рано. Может быть что-то не доначислено. Объясняем, что пени сейчас нет.
как это нет пени ? есть… надо подой
8 13
«Объясняем, что пени сейчас нет.
как это нет пени ? есть… надо подой»
Вы эту байку местной электрокомпании расскажите, вместе поржём!
13 7
КБУ пени не выставляет — факт.
А вообще, и услуги КБУ и электричество — все платится онлайн без проблем.
К чему сложности и очереди?
Вы лучше бабушек научите, а еще лучше — сами за своих родителей заплате и жить всем легче станет
17 18
Вот именно, возьмите это на себя. Ведь чтобы заплатить за две квартиры вместо одной — много времени не надо. Я сначала делала это для мамы и бабушки, а потом мама увидела и удивилась: «И всё? Я, наверное, тоже так смогу». Теперь она делает это для себя и своих подружек и слывет среди них компьютерным гением.
Устраивает так называемые ЖКХ-вечеринки. К ней приходят подруги, приносят наличку и тортик к чаю, а она платит за все квартиры со своей карты под задушевные разговоры. А недавно подружки научились скидывать ей деньги прямо на карту вместо налички. Им всем в районе 70-ти.
19 19
вот интересно мне: кто минусит?
те самые провокаторы неместные?
в россии действительно очень просто и удобно сделана система платежей: мобильные, приложение, онлайн — возможностей куча!
никаких особых знаний — все очень просто.
Деньги друг другу скидывать, так вообще по номеру телефона без всяких комиссий.
неужели в очереди стоят те, кто застряли на уровне развития 50 лет назад и им некому помочь разобраться в современном мире?
12 23
«без всяких комиссий.» ©
не факт.
Недавно делал оплаты онлайн из личного кабинета банка. Был уверен, что раньше комиссии не было. В этот раз была и, совсем не скромная.
После этого скидывал ещё на мобильник через личный кабинет оператора. Тоже комиссию взяли(хотя раньше вроде не было).
Хотя, за интернет пока без комиссии переводятся.
20 4
Вы правы, за этим все время приходится следить, чтобы комиссию не взяли.
Впрочем, за возможность не стоять в очереди, я готов и заплатить.
А на мобильник в моем банке без комиссии, это точно. На днях только платил.
7 4
ну, вот я фиг знает КТО этим заведует.
Банк что ли нищает и начал по копеечке тянуть со всего подряд… Поживём- увидим.
18 1
Да, установили мобильные приложения, освоили там эту функцию. Иногда друг другу «до пенсии» занимают, потом так же отдают долг.
Думаю, еще немного и сами начнут за квартиру платить. Мама моя не хочет их этому учить, боится, что исчезнет такой замечательный повод для посиделок.
Впрочем, моя мама освоила это, когда ей чуть за 60 было. Не уверена, что в 80 это было бы так же легко.
7 6
Скоро вашей мамой и налоговая заинтересуется!
4 4
Ну мной пока не интересуются, хотя уже много лет практикую такие платежи.
1 0
скидывать ей деньги прямо на карту вместо налички? не боитесь «сюрприза» от налоговой? И что это за поступления идут вашей маме? знаем мы эту налоговую.
13 7
Много лет пользуемся этой же опцией при расчетах с друзьями и родственниками. Никаких сюрпризов не было.
Но даже если, эти поступления легко подтвердить квитанциями на оплату ЖКХ тому же лицу и на ту же сумму, что и «подозрительный» перевод.
6 6
а по какому поводу тогда плакаться и ныть про государство?
эких вы такой хитренький и все то у вас хорошо…
а вот если будет плохо, то что?
а значит уже сейчас государство виновато что у вас быть может когда нибудь будут проблемы, хотя и не факт.
это стиль жизни: критиковать, ныть и обвинять
4 8
Не поняла вопроса. Я не плачу на государство. Я лишь делюсь опытом, как можно решить конкретную проблему оплаты ЖКХ в рамках конкретной семьи.
3 2
это не вам, а тому кто пугает налоговой как карой небесной за то, что люди просто находят пути чтобы жить просто и проблем не создавать никому
0 1
«Вы лучше бабушек научите, а еще лучше — сами за своих родителей заплате и жить всем легче станет»
Вы лучше частную РКЦ разгоните, она ведь спустя рукава «работает», кассиров разогнали, пункты оплаты сократили, те что ещё работают с 9-18ч для работающего в Новосибе Бердска, не услуга оплаты , а геморрой! Т.к. с Новосиба народ приезжает пол седьмого вечера, когда все кассы уже закрыты! Верните муниципальные кассы, как в Новосибе, с графиком работы с 8ч-20ч, для людей, а не для владельцев РКЦ!!!
26 5
работали раньше кассы энегросбыта до 20.
но КБУ решил что это дорого: посредника послал лесом, тарифы не изменил, то что сэкономили — в карман.
помнится народ тут в комментариях испищался от радости что энергосбыт теперь денег халявных больше получать не будет.
ну чтож — радуйтесь теперь дальше.
17 2
Ну и что хорошего было по разным кассам бегать? За жилищные услуги там все равно не принимали.
6 6
Что за бред?
Муниципальные кассы благополучно почили в базе из за нерентабельности
1 9
в бозе
8 1
да, спасибо
… только в данном случае это уже без разницы .. итог все равно один
0 3
То есть, работая в Новосибирске, налоги вы платите там, а Бердск где-то должен взять деньги на содержание муниципальных касс..
Впрочем, со всем сказанным в адрес РКЦ, я согласен.
7 10
Онлайн говоришь? Вот тебе пример навскидку. Заплатил я хене по инету. Она говорит, где ЧЕКИ? я говорю, ноут сохранил. Она в в ответ, я привыкла, что бы они были напечатаны на бумаге. Бежать куда то и распечатывать? Это опять же и деньги и время. И таким макаром, у каждого своё. Так что советы давать-не мешки ворочать.
11 5
Купите принтер и распечатывайте.
7 5
А лучше раз в полгода-год берите выписку, что у вас все заплачено. Выписка вроде бесплатно делается. И нормальными чернилами. А чеки выцветают махом.
1 2
То есть оттого, что ваша жена к чему-то там привыкла, вы готовы часами стоять в кассе? Ну это ваше право.
Мне однажды пришлось разбираться с УК по поводу платежей. Я просто распечатала квитанции, когда мне они понадобились. Да, пришлось «бежать». Но это понадобилось один раз за всю мою жизнь. А мне уже почти 50.
К слову, УК вполне нормально приняло мои распечатки, хотя многие боятся, что будут требовать «настоящие» чеки.
4 2
В связи с утерей карты заплатила один раз на пару недель позже. Действительно, никакой пени не было.
2 0
статья 155 ЖК РФ
«14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
(часть 14 в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ)
2 8
А мамочки с детьми что там делают? Да еще и без очереди просятся. Их в интернете забанили? В контактике-то, поди, продвинутые пользователи.
20 15
Ну вот видите, нажать на минус в обсуждениях они могут.
8 8
До чего скотское отношение к людям! Кассы им содержать не выгодно? не выгодно оказывать услуги- уходите с рынка! все просто!
23 7
напомню недавнюю историю:
жило-было одно ООО. занималось тем, что водичку дачникам качало для полива.
но дачники люди «умеющие» считать, поэтому покумекали и решили что это ООО как то сильно много с них хочет, да и начали жаловаться куда смогли.
подумало-подумало это ООО и решили: невыгодно нам с такими тарифами жить — так что давайте ка дальше без нас и ушли с рынка.
а дачники чо — довольные? Опять ныть начали: да как же мы сами то все сможем то: это ж бухгалтерия, налоги, регистрации, отчеты, документы… а ну ка возвращайтесь быстро назад и делайте так как мы заходим!
Но не услышало их ООО — далеко уже было….
9 15
Вы правда верите в то,что если управляющие компании,которые не способны организовать прием платежей за свои же услуги уйдут с рынка за ними вслед рыдать станут?))) Да дня не пройдет,как их место займут ук, способные относится к клиентам не как с стаду скота. И деньги найдутся, и помещения для касс (не муниципальные).
10 4
про какую то общагу постоянно пишут что все управляшки отказываются от нее и вот даже муниципальная управляющая ушла.
а люди недовольны — дом то разваливается.
хотя сами и разваливают его, наверняка считая что чуть ли не лично Пу… в этом виноват
2 3
так на фото редакции очередь из жителей этой общаги?)))всем домом стоят?)) Ну дружные,чо)))
0 1
Да откуда они возьмутся, такие хорошие? Из Норвегии или Бельгии понаедут?
1 3
Нет, из Бельгии и Норвегии не понаедут. Работать не сумеют в России- они значение «задолженность по квартплате» перевести на свой язык не смогут, они не видали такого.
1 0
Это Вымпел то маленькая УК Екатерина Геннадьевна? так вы группа компаний — а это значит не одна компания. Вы с господином директором поменьше бы курили и кутили да о делах народных думали. Теперь что касается УК Вымпел ,РКЦ да и большинство УК — все они господ Дреминых, но им то ли некогда то ли неохота подумать о том что людям удобнее будет. Андрей Николаевич видно занят — о РОССИИ думает , а тут мелкий Бердск — и так сойдет.
12 3
Подскажите ссылку как оплатить онлайн квартплату Сибирский стандарт
2 2
Сбербанк онлайн
4 2
https://pay.kvartplata.ru
4 1
В приложении «Мои счета» можно оплатить
1 2
А комиссию там берут?
0 0
зависит… смотреть надо
0 0
Коммунальные услуги можно оплатить в системе ГОРОД — https://pay.kvartplata.ru. А вот за содержание жилья в УК Сибирский Стандарт я плачу через Сбербанк Онлайн (кому как угодно — либо через мобильное приложение Сбербанка, либо посредством ПК на сайте Сбербанке). Там же можно заплатить и за домофон КУРЕПОВа. Кстати, внимательно смотрите, когда платите в системе ГОРОД — там за какие-то проплаты берут нехилые комиссии. За мусор тоже лучше платить сразу на сайте Экология Новосибирск через личный кабинет (https://lk.ro-nso.ru/client/login). За детский садик, танцы и прочее обучение лучше платить через расчетный счет и прочие реквизиты в личном кабинете банка, к которому привязана банковская карта. По крайней мере, я всегда так делаю, хотя раньше тоже давился в очередях по 1,5-2 часа. Удачи всем, кому помог советом!
1 0
Радуйтесь что хоть это есть. В идеале закрыть все кассы ркц и пусть помучаются. Не оплатил. Пени
0 10
Вы садист или мазохист?
6 0
https://pay.kvartplata.ru
Услуги за содержания жилья я здесь не вижу.
3 2
Скорее всего не все УК передают туда свои данные. У меня есть строка: Жилищные услуги, РКЦ — Бердск
3 2
Чем мутнее вода, тем больше улов. Этот вечный принцип никогда не подводил ни гражданина Корейко, ни Остапа Бендера. Со временем число «относительно законных способов отъема денег у населения» росло. И впредь будет расти. И никакая власть, никакой «железный» порядок не остудят пыл любителей халявы.
Разбитые дороги? Хорошо! Люди давятся в очередях? Прекрасно! В супермаркетах — фальсификат? Да чудесно! Законы должны быть непонятными, будущее — неопределенным. Вот тогда и наступит рай для избранных. Как и завещали нам великие мыслители от Компанеллы до «наших» современных правдолюбцев.
4 2
Все как-то мутно. Платежи не берут: у них видите ли программы не отлажены. В платежках стоят показания, взятые из атмосферы, а реальные показания не принимаются или принимаются только к сведению. А в итоге грозят штрафами и пнями. Видимо отлаживается система не взимания платежей, а грабежа населения.
6 1
Да все совсем просто — моя теща ходит платить всегда туда и тогда, где больше народа (просто пообщаться). И так делает процентов 60-70 точно. У кого мало свободного времени -платят через интернет.
2 2
А как вы сделали вывод о 60-70% на основании одной лишь вашей тещи?
1 1
просто современные люди не могут понять, что очередь — это место тусовки и общения!
для них на смену очередям пришли соцсети
0 0
Уважаемые пенсионеры,есть еще другой путь оплаты, я таким пользуюсь , до 10 числа оплачиваю на почте КБУ,капит.ремонт , свет и домашний телефон с интернетом,а ,20 числа УК в РКЦ, очень удобно и после 7 вечера на почте 7 числа всего пять человек было в очереди,работает почта до 20ч.
0 0