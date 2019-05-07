Основатель «Бессмертного полка» Сергей Лапенков: Есть штаб управления у Нового года? У «полка» его тоже нет

С каждым годом множатся ряды «Бессмертного полка» в Бердске. Теперь уже многие бердчане говорят, что родные фронтовиков выстраиваются в колонну на 9 Мая давно, и это уже традиция. Но прошло не так уж много времени. Первый «Бессмертный полк» прошагал 9 Мая 2012 года в Томске. И организаторами акции, которая уже превратилась в народную, стали трое журналистов. Один из них Сергей Лапенков. Он рассказал читателям «Курьер. Среда. Бердск», как возникла идея «Бессмертного полка», и что происходит с этим движением в России и мире сейчас.

Сергей, как родилась идея «Бессмертного полка»?

— Идея пришла в голову Игорю Дмитриеву, это мой товарищ, который сейчас живет в Санкт-Петербурге. В 2011-2012 году мы были журналистами Томской телекомпании «ТВ-2». Каждый год 9 мая мы встречались в Лагерном саду у стел, где выбиты имена томичей, ушедших на фронт. Там есть имя деда Игоря. Туда приходил наш третий товарищ — Сергей Колотовкин, на стеле выбито имя и его деда. Имени моего деда на стеле нет — он призывался на фронт из Красноярского края. Для нас было важно принести цветы в День Победы к Вечному огню. Когда наши дети были помладше, мы приводили и их, чтобы они видели ветеранов. Чтобы они понимали, что 9 Мая — это не какие-то там дядьки на трибуне или марширующие судебные приставы. В Томске нет гарнизона, и у нас маршировали те, кто носит погоны, в том числе и судебные приставы. Нам важно было, чтобы дети понимали: благодаря стареньким ветеранам выиграли войну. Ребятишки дарили им цветы. Но с каждым годом ветеранов становилось все меньше, и в 2011 году Игорь предложил прийти к Мемориалу славы с портретами наших дедов, мол, таким образом получится, что они вернутся в этот день, и снова это поколение можно будет считать главным на этом празднике. Идея показалась хорошей, на следующий год про нее вспомнили и решили так сделать. Дальше позвали людей. И они пришли, чтобы вместе с нами пройти по этому первому маршруту «Бессмертного полка» — от площади Новособорной до Лагерного сада. Вышло более 6000 томичей.

Кто придумал название акции «Бессмертный полк»?

— Все тот же человек, живущий в Санкт-Петербурге. Игорь Дмитриев. Было несколько вариантов названия акции. Например, «Забытый полк», но как мы выяснили, такой проект существует. Да и не совсем это название нам подходило, мы как раз хотели обратного — чтобы не было забытых солдат, жен солдат. Остановились на «Бессмертном полку». Это такой собирательный образ. В голову приходят ассоциации — «Слово о полку Игореве», «Однополчанин» — обобщающее название фронтового товарищества.

Ваше отношение к тому, что власть городов запретила проводить в Казахстане и Белоруссии шествие «Бессмертного полка»? В Актобе сослались на то, что жители жалуются, что после шествия портреты оказываются в урнах или их просто бросают на улице, и само шествие создает заторы. В Витебске сослались на то, что жителям достаточно участвовать в акции «Беларусь помнит».

— Это немножко разные истории. Что происходит в Актюбинске, я не понимаю, потому что в других городах Казахстана, начиная со столицы, никаких проблем нет. И мы знаем, что там будет проводиться «Бессмертный полк». Наоборот власть где-то даже пытается историю «Бессмертного полка» сделать своей. В Белоруссии, видимо, идет отстройка. По ряду вопросов Белоруссия отстраивается от того, что связано с Россией. Не так радикально, может быть, как это происходит на Украине сегодня. Но какая-то тенденция есть.

По вашему мнению, как реагировать на то, что портреты после шествия «Бессмертного полка» кто-то оставляет на улице, стоит ли делать из этого трагедию?

— Я такие случаи знаю, но их очень мало. И надо понимать, что «Бессмертный полк» — это история огромного масштаба. И кто-то действительно может оставить транспарант. В Томске за время проведения акции может быть два раза люди поднимали транспарант, звонили мне и я их забирал. Они у меня потом хранились. По разным причинам это может произойти. Люди не идеальны. За этим, как правило, стоят какие-то административные ресурсы. Портреты бросают те, кому их раздали. Делают портреты героев-земляков и раздают их школьникам. Необходимо каждый такой случай делать предметом гласности. Тем чаще об этом говорится, тем реже эти случаи происходят.

Идея «Бессмертного полка» плавно перешла на государственный уровень, проходят трансляции шествия. Выиграла ли акция, что власть взяла ее под опеку, или проиграла?

— В регионах иногда бывают странные люди, про которых надо рассказывать. Вологодские депутаты в этом году и депутаты Единой России в некоторых других городах разместили афиши, на которых приглашали людей на «Бессмертный полк». Но, конечно, в центре была фамилия депутата, обещали еще сделать бесплатные транспаранты. Когда об этом написали СМИ, афиши убрали. Это история четырех городов, в которых осенью пройдут выборы. Очевидно, таким образом, они планируют свою предвыборную кампанию. Но это глупость несусветная. Что касается федеральной власти, то здесь эта история федералами не управляется. В Москве проходит «Бессмертный полк», его показывают федеральные каналы. Как они могли бы его не показать? Как человек будет распоряжаться своей памятью, никакая власть за него не решит, если даже будет что-то ему предлагать, рекомендовать или навязывать. У меня тут один человек сказал: «Что твой дед войну выиграл, ее Сталин выиграл». Нет, мой дед выиграл войну, он обе ноги на этой войне оставил.

Есть ли пункт управления акции «Бессмертный полк» в России? Проходит ли координация между городами?

— В каждом городе есть координатор «Бессмертного полка». Мы между собой общаемся. Для многих людей — это народная традиция, им все равно, кто организует колонну. У нас есть сайт, координаторы, почта. Мы получаем информацию и публикуем ее. Люди обращаются к нам, когда случаются проблемы или нужен совет. Но не более того. Мы не пишем директивы, не рассылаем инструкции. Есть устав «Бессмертного полка», прочтите его и сделайте так, как там написано. Традицией нельзя управлять из одного центра. Есть штаб управления Новым годом? Такого нет. Только календарь им управляет. И нам хотелось бы, чтобы и 9 Мая было таким же понятным для людей событием. Наступает 9 Мая. Что это такое? Это день памяти в моей семье. Моего дедушки, который был на фронте, бабушки, которая его ждала. Больше ничего не нужно. Пойдет ли человек в колонне или на кладбище, соберет за столом семью и вспомнит фронтовиков, какая разница, все равно в нашем понимании это будет «Бессмертный полк».

Бердск стал вторым городом в России после Томска, который провел акцию «Бессмертный полк». Ведется ли организаторами акции статистика и хронология?

— Исчерпывающей хронологии нет. На нашем сайте moypolk.ru есть летопись, в которой обозначены основные этапы. На страницах городов есть координаторы. У нас сейчас сайт переехал на ресурс mail.ru, некоторые детали пока не перенесены. Для нас эта задача не приоритетная, со временем будет неважно, где и когда появился «Бессмертный полк». Нас волнует, чтобы не исковеркали его смысл. Что касается сайта, то очень важна история, которая сейчас там происходит. Потому что эта личные архивы людей, почти 450 тыс. историй, которые люди занесли на сайт. В прямом смысле — это абсолютная идея «Бессмертного полка», которая воплощена в народной летописи. Благодаря этой базе данных люди друг друга находят. Такие случаи происходят практически ежемесячно. Видят фотографию солдата, а это тот же самый человек, что и на фотографии, которая хранится у них дома. Это троюродные, четвероюродные родственники. Были и случаи, когда братья и сестры друг друга находили. Просто кинематографические истории. Их можно рассказывать долго. Девушка из Америки нашла своих родственников в России благодаря фотографии брата ее прадеда, которую на сайте обнаружила. Некоторое время назад на сайте появился поисковый центр. Волонтеры помогают собирать информацию, объясняют, куда нужно обратиться, куда написать. Мы за год около 1000 адресных запросов обработали. Теперь это для нас даже важнее, чем все шествия.

К акции «Бессмертный полк» присоединяются другие страны и континенты. Может ли акция перерасти в мировую, когда люди независимо от России будут вставать в ряды «Бессмертного полка»?

— Это уже произошло. Только вчера разговаривал с человеком из штата Амазония. Они собираются там провести «Бессмертный полк». У них очень маленькая диаспора — несколько человек, русских, армян, болгар. Акцию «Бессмертный полк» уже проводят более 80 стран.

В вашем представление есть ли итоговое оформление акции, во что она может превратится через несколько лет?

-Если будет все так, как мы рассказывали выше, все может превратиться в смесь Первомая или 7 ноября. Меньше всего хотелось бы, чтобы это все произошло. Чтобы это не стало политическим жестом. Эта история должна оставаться человеческой историей. Люди должны уметь находить внутри этой истории, если у них разные идеологические модели мира перед глазами, возможность для себя разговаривать друг с другом. В этом может быть будущее не только «Бессмертного полка», но и нашей страны. Иначе мы ее снова раздерем на части.

Нужно ли продвигать авторов идеи «Бессмертного полка» или достаточно, что она получит статус «народной»?

— Мы вообще не собирались долго фиксироваться на истории «Бессмертного полка». Была такая иллюзорная надежда, что работы нескольких лет хватит для того, чтобы «Бессмертный полк» стал той самой народной традицией, с теми самыми принципами 2012 года. Тот устав, который у нас написан, был составлен после проведения первого «Бессмертного полка», и мы его написали, опираясь на наши ощущения и впечатления людей, которые собрались на Новособорной площади в Томске. Это были люди без политических флагов, без каких-либо маркеров, без корпоративных брендов, это были люди, для которых была важна их семейная память. Мы не увидели в колонне ни одного портрета Сталина. В колонне шли горожане, земляки, люди разных сословий, и в иное время многие из них не оказались бы вместе. А 9 Мая 2012 года они, встав в «Бессмертный полк», стали тем сообществом людей, которое представляло прекрасную модель возможной жизни в нашей стране. Когда люди могут отложить ради чего-то разногласия в сторону и не превращать память о своих предках, о войне в какую-то баррикаду. Принципы были списаны с первого «полка». Это не политическая и не коммерческая история, она не должна использоваться для пиара — впереди колонны у нас не было полководцев, чиновников. История полка стала расходиться, еще очень важный момент — это все таки была история эстафеты. Такая история рукопожатий. Первые 20 городов «полка» — это мои знакомые, люди, с которыми я был связан, работая на радио, телевидении, в газетах. Акция «Бессмертный полк» уже стала народной. Но в колоннах «Бессмертного полка» теперь многое происходит. Если людям не рассказывают, что это за история, то иногда можно увидеть разные явления. В этом году очень активно ведут себя левые организации, которые считают, что Победа была выиграна благодаря Сталину. В этом году мы подписали некую общую платформу, некие общие принципы проведения «Бессмертного полка» с организацией «Бессмертный полк России». Она была создана в 2016 году, мы ее критиковали, не персонально эту организацию, а персонально ее руководителей. Около года назад руководство там поменялось. К созданию любых организаций вокруг «Бессмертного полка» мы относимся настороженно. Мы и себя не считаем организацией, хотя у нас есть юридическая печать. Мы, в первую очередь, считаем себя сообществом людей, потому что это состояние гораздо ценнее, важнее, устойчивее, чем любая организация. С руководителем «Бессмертного полка России» Артемом Хуторским мы подписали так называемые принципы «Бессмертного полка». Там было сказано, что мы очевидно наблюдаем спекуляцию отдельных политических партий с символикой советского времени и портретами военачальников. Мы считаем, что история «Бессмертного полка», и в этом мы с Хуторским сходимся, это история семейной памяти. Если портреты военачальников несут их внуки, наверное, это нормально. Но мы видим, что эти портреты тиражируются и выносятся активистами КПРФ, «Сути времени». Партийная колонна с 100 портретами Сталина и 100 флагами — это партийная колонна. Зачем она нужна в «Бессмертном полку»?

Какими были ваши первые ощущения от первой проведенной акции «Бессмертный полк» в Томске?

— Я просто поверил в людей. Были сложные времена, в том числе и для нашей телекомпании. Вокруг люди, которые не могут разговаривать друг с другом, которые доходят из-за идеологических фетишей до состояния исступления. Они вдруг оказались человечнее, чем можно было подумать. И это была история, вселяющая надежду.

Встаете ли вы в ряды «Бессмертного полка» и с чьим портретом?

— Если встаю в ряды «Бессмертного полка», то с фотографией своего деда Героя Советского Союза Ивана Адамовича Лапенкова. Он прошел две войны — Финскую и Великую Отечественную. Был разведчиком, замполитом роты. Он умер, когда мне было 6 лет. C дедом связаны удивительные впечатления от жизни. У деда не было ног. Его тяжело ранило на территории Германии. Победу он встречал в госпитале. Ему ампутировали обе ноги. Ребенок же ничего не знает о мире, он воспринимает его в тех ощущениях, которые у него есть. Для меня дед был человек без ног. Потому что бабушка сказал, что он был на войне. Я понимал, что если ты был на войне, страшная штука, у тебя может не быть ног. Дедушка был очень живым во всех смыслах человеком. Несмотря на увечье, которое он получил, он был большим жизнелюбом: живым остался, а ведь многих своих товарищей закопал. Домой вернулся, где его ждали жена и двое сыновей. Помню летом меня привезли к бабушке. Небольшая двухкомнатная квартирка. Я просыпаюсь в спальне на раскладушке. Бабушка на кухне что-то стряпает. Дед поднимается, садится на кровати, вытаскивает из-под нее свои деревянные «ноги». Пристегивает протезы и буквально вскакивает на них. Мне потом рассказывали родные, что они не знали, как он воевал, я потом об этом в книжках читал.