Городом радио уже не является Бердск

При поиске в интернете по словам «день радио» вам выдается фраза «День радио — праздник (в СССР и России) работников всех отраслей связи и радиотехники (профессиональный праздник)».

Сегодня, 7 мая, для бердчан, которые трудились на Бердском радиозаводе, а позже на ПО «Вега» — праздник. Тоже. Ведь пока еще живы те, кто ходил через заводскую проходную…

В год 70-летия завода в 2016 года бывший радиозаводчанин Станислав Добровольский в год 70-летия создания БРЗ вспоминал на страницах сайта и газета «Курьер.Среда.Бердск», с чего начинался завод, чем он стал для послевоенного Бердска и СССР. И как бесславно закончил свою историю.

«Вега»: от рассвета до заката

Постановлением советского правительства от 10 июля 1946 года был организован Бердский радиозавод (БРЗ). 14 октября того же года предприятию присвоено наименование Государственного союзного бердского радиозавода. Именно эта дата считается днем рождения БРЗ. Министру промышленности средств связи того времени Владимиру Калмыкову и в голову не могло прийти, что через полвека завод бесславно закончит свое существование.



Приемники, радиолы, магнитолы…

К широкому развитию радиопромышленности в стране правительство приступило еще раньше. Но особое внимание уделяло в военные годы. Уже в 1942-1943 годах создавались учебные заведения, готовившие будущих радиоспециалистов. Сюда направлялась молодежь из сел, военных училищ, с фронта. И я тогда был таким «бронированным» студентом. Отучился и проработала на БРЗ 50 лет. Это были лучшие годы моей жизни.

Теперь вспоминаю историю: друзей, товарищей, руководителей, с которыми довелось работать в трудные для страны годы. Всех тех, кто делал бердчанам добро. На холодных, без окон и дверей, развалинах зерноскладов, в далеком сибирском захолустье, в небольшом пристанционном поселке, как тогда писали журналисты в западной прессе, создали передовое градообразующее предприятие — Бердский государственный союзного значения радиозавод. Который затем прославился не только в СССР, но и за рубежом.

Одним из первых «крепких» директоров был Анатолий Тучков — опытный экономист, хороший организатор производства. Уже в 1949 году Анатолий Георгиевич внедрил в производственных цехах хозрасчет. И результаты не заставили себя ждать. С внедрением хозрасчета с 1950 года наш завод стал успешно выполнять все производственные задания того времени.

При Тучкове радиоспециалисты изготавливали в лабораториях завода всю необходимую контрольно-измерительную радиоаппаратуру для оснащения сборочных цехов. Механики — оснастку и оборудование. Наши обученные рабочие выполняли самые сложные госпланы, задания и экспортные поставки. После войны за короткий срок вся страна была обеспечена дешевыми радиоприемниками, радиолами, магнитолами моделей «Рекорд», «Фиалка», «Байкал», которые сходили с конвейеров БРЗ по 2000 штук в сутки.

Уже через 10 лет после образования завода его продукция вышла на международную арену. А еще через два года, в 1958-м, получила международное признание. Радиоприемник «Байкал» заработал серебряную медаль на всемирной выставке в Брюсселе. А специальная продукция БРЗ «Метеор», выявивший более 1500 шпионов, поставлялась на экспорт во все страны СЭВ Варшавского договора. Я принимал участие в разработке «Метеора», организовал его производство.

Ведущую роль в техническом развитии при директорах Михаиле Железнове и Иване Шабалове играл отдел главного конструктора. Здесь трудились почетные радисты СССР Авиль Премыслер, Михаил Геркен, Борис Паулиш. Руководителями подразделений были Валентин Столяров, Юрий Вейлер, Капитон Казанцев, Вячеслав Грошев и другие.

Все они трудились над созданием и внедрением в производство радиоизделий собственной заводской конструкции. И не только бытового назначения, но и для обороны страны. Уже в те годы радиозавод развил огромную кооперацию и деловые связи с многими предприятиями страны. А в последующем многократно их развил. Надежду на успех давали хорошо налаженные связи с научными подразделениями страны и в первую очередь, с сибирским отделением академии наук СССР.

В 1982 году на торжественном заседании в честь 60-летия СССР в Москве всем участникам торжества, в том числе и зарубежным гостям вручили «Вегу-328», сделанную на бердском радиозаводе — лучшую стереофоническую аппаратуру.

Лазерные проигрыватели продали за час



Радиозавод постоянно шел в ногу с техническим прогрессом. Все наши последующие стереофонические модели были постоянными участниками на выставках ВДНХ в Москве и за рубежом. Награждались дипломами и медалями. К концу 1980 года завод выпускал более 25 наименований бытовой аппаратуры и пять — специального назначения.

БРЗ вырос в головное предприятие по разработке и внедрению современной по тому времени радиоаппаратуры. Производственный и технический потенциалы на практике в течение 3-5 лет позволял на 100% обновлять номенклатуру выпускаемых изделий. Что отмечалось в приказе министра средств связи и постановлении президиума ЦК профсоюза о поощрении работников БРЗ.

Нельзя не сказать и о «Веге-110», «Веге-120», «Веге-122», «Веге-335», «Веге-338», «Арктуре-006» и другой аппаратуре, сделанной в Бердске. На БРЗ выпускался лазерный проигрыватель «Вега-ПКД 121», где считывание фонограммы производилось с помощью луча. Звучание было безукоризненно чистым, а сохранность фонограмм — практически бессрочным. Первую партию лазерного проигрывателя в количестве 100 штук в новосибирском магазине «Орбита» представители завода продали за один час. Хотя проигрыватели были дорогими.

Оборонка и ноу-хау



Специальная аппаратура «Метеор» выпускалась более 30 лет и пользовалась огромным спросом в вооруженных силах СССР, на суше, в море и космосе. А также «Призыв», «Бот», «Парус». Мне, как разработчику и начальнику специального цеха довелось устанавливать аппаратуру на эсминцы, направляемые с ракетами на Кубу во время карибского кризиса в 1962 году. Обучать в Ленинграде радистов-моряков эксплуатации специальной аппаратуры.

С 1965 года начался новый период развития БРЗ. Совершенствовалась система календарного планирования и управления. Завод перевели на новую систему планирования и экономического стимулирования. Благодаря целому ряду мероприятий, в том числе и технических, улучшились ритмичность и количество выпускаемой продукции. Выработка на одного рабочего стала наибольшей среди всех заводов страны. У нас впервые была внедрена автоматическая набивка деталей на радиоплаты «Трасса», которая позволяла набивать по 40-50 млн радиоэлементов.

Перенимать опыт на БРЗ по механизации и автоматизации приезжали со всей страны и из-за рубежа.

Комплексную механизацию и автомеханизацию технологических процессов на производстве лично возглавлял директор завода Александр Шкулов. И при нем БРЗ превратился в производственное объединение «Вега» с мощным СКБ под руководством Юрия Вейлера. А затем и СКТБ радиомикроэлектроники во главе с главным инженером Иваном Палагиным.

Сколько человек трудились на БРЗ?

На трех площадках радиозавода в две смены трудились 12000 человек. И все же рабочих рук в Бердске не хватало. Тогда были созданы и построены филиалы БРЗ. «Транзистор» в Сузуне, «Динамик» в Линеве. Был филиал в Шаманаихе под Алма-Атой. В Матвеевке на заводские нужды работали 2000 заключенных. Во всех столичных городах Союза создали технические центры по обслуживанию выпускаемой продукции и не только с маркой «БРЗ».

Признание достижений БРЗ

В 1985 году заводчане пережили свой «звездный час». За высокие технико-экономические показатели и социальные достижения БРЗ наградили орденом Трудового Красного Знамени. Большая группа работников также была отмечена орденами и медалями СССР.

В 1988 году на ВДНХ в павильоне «Радиотехника и связь» открылась выставка «Опыт работы производственного объединения «Вега» по ускорению научно-технического прогресса». Сам факт организации такой выставки явился серьезным признанием достижения бердчан. По итогам выставки коллектив БРЗ получил благодарность министерства. Большая группа ИТР была награждена медалями ВДНХ. Газета «Правда» в те дни писала: «Изделия сибиряков отличает элегантность, изящество форм, тщательно соблюденный цветовой баланс. Никаких излишеств и украшательства».

ПО «Вега» к 1990 году стало одним из крупнейших предприятий радиопромышленности Советского Союза. Завод далеко обогнал и оставил позади многих конкурентов, в том числе рижские заводы «Радиотехника» и «ВЭФ», на которых во время войны немцы выпускали самолеты «Локхид».

Все для заводчан

Одновременно с развитием массового производства на «Веге» уделялось большое внимание социальной сфере. Улучшались условия труда и быта заводчан. За короткий срок снесли 35 засыпных бараков и десятки двухэтажных домов довоенной постройки в районе вокзала, рынка, ул. Ленина. На месте развалюх построили более 250 тыс. кв. метров бесплатного жилья для заводчан и другие объекты соцкультбыта. В том числе восемь детских садов. В учреждениях под руководством опытных заведующих Анны Обельчак, Ольги Федоровой, Любови Гузиковой, Галины Вшивцевой и других воспитывалось боле 2500 детей. За содержание малышей в детсадах работники «Веги» платили гроши.

В живописном месте на берегу Бердского залива был построен пионерский лагерь им. Дубинина, в котором ежегодно отдыхали более 1200 детей радиозаводчан. Пионерлагерь под руководством Натальи Дороженко 12 лет получал высшую награду Новосибирской области «Лагерь отличной работы». Опыт коллектива изучали специалисты страны.

На берегу Обского моря радиозавод создал спортивно-трудовой лагерь «Арктур» с парусным флотом. В его спортивных секциях ежегодно тренировались 750 спортсменов-заводчан.

По проекту Александра Шкулова и под его руководством радиозаводчане первыми в области построили профилакторий «Лесная сказка». Почти бесплатно в нем ежегодно оздоравливались по 1400 трудящихся.

Завод имел свои медсанчасть и больницу. По линии профсоюзов радиозаводчане ежегодно получали 1500 санаторных путевок с 70-процентной скидкой. Завод имел базы оздоровления в Белокурихе, Сочи и Ялте. У завода были клуб, стадион со спортивными сооружениями, техникум, клуб юного техника с мастерскими для радистов и судомоделистов, лодочная станция «Радист» на 240 моторных лодок. Молодежь проживала в четырех общежитиях.

Пять заводских столовых с мощным овощехранилищем обеспечивали горячим питанием коллектив.

Посмотреть на объекты соцкультбыта «Веги» ежегодно приезжали иностранные делегации из Германии, Англии, Америки, Швеции, Дании, Польши, Турции, Индии. В лагере им. Дубинина отдыхали польские и американские дети. Многие иностранцы тогда завидовали, что в Сибири так заботятся о людях труда и их детях.

Слова «бердский радиозавод» звучали и были для многих из нас визитной карточкой. Нас знали в стране и за рубежом. О БРЗ издано три книги — «В тысячу адресов», «Вега» — наша звезда», «Не боги горшки обжигают». 270 заводчан были награждены орденами, 150 получили медали, тысячи — благодарности.

Приватизация погубила «Вегу»

Работники БРЗ мечтали, что вслед за ними на завод придут их дети, внуки и правнуки.

В начале 1990-х на заводе начались трудности с комплектующими изделиями. А дальше последовал финансовый кризис. Приватизация не могла обойти «Вегу» стороной. Хотя и делалось все возможное. После ухода гендиректора Палагина приватизация завода пошла в гору. И не в пользу трудящихся. «Вега», гигант союзного значения, был продан за 30 медяков, а точнее за 68 700 приватизационных ваучеров. На БРЗ остались территория, корпуса и — ничего от высокотехнологичного производства.

Можно ли было сохранить «Вегу»? Процентов на 60 можно было. В 1993 году на БРЗ были финансовый запас, материальные ценности, недвижимость, хорошие железнодорожные пути и подъезды, много складов, огромный парк автотранспорта, мощная строительная база, кирпичный завод, инструментальное и пластиковое производства, превосходящие многие заводы такого профиля.

Все это богатство можно было перепрофилировать на выпуск той продукции, что еще пользовалась спросом. На базе «Веги» было возможным создать пару-тройку самостоятельных предприятий. Не частных, а государственных. Со своим профилем, вплоть до отверточного производства — заводов, связанных с родной «Вегой». Это неоднократно предлагал новому руководству Александр Шкулов. Но не нашел понимания с их стороны. В итоге, на заводе все растащили, руководство разбежалось, передав правление арбитражному управляющему для производства мешков для цемента.

К 1997 году стало ясно, что город потерял «Вегу». Стали возникать вопросы: Почему БРЗ оказался в собственности банка «Российский кредит»? Куда ушло имущество? Куда смотрело руководство Бердска и области? Во все концы, вплоть до президента полетели жалобы. Оказалось, АООТ «Вега» не имела даже расчетного счета и все расчеты вело дочернее предприятие «Вега-маркет», зарегистрированное в офшорной зоне на Алтае. Это открывало простор для различного рода злоупотреблений. Ответ на многие вопросы дала комиссия областного совета: вернуть «Вегу» в государственную собственность. Но государству развалившаяся «Вега» не потребовалась.

Станислав Добровольский

В канун Дня радио мы проводили фотомарафон «Бердск — город радио». Два наших читателя прислали фото. Как и обещали публикуем.

От читателя Герасима – «Вега-402»



От Алексея Селезнева – радиоприемник Вега

Вот такие дела! С Днем радио!