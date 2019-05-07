7 мая Председатель Правления Банка Акцепт Константин Васильев поздравил клиентов банка – детей войны

— Всех рожденных в 20-30 годы прошлого века так или иначе коснулась война, — сказал Константин Александрович. — Даже те, кто не воевал в силу возраста, перенесли все тяготы военного времени. Долг всех последующих поколений беречь наших дедов и родителей и заботиться о них. Наш долг беречь и все завоевания наших предков, сохранить мир и независимость нашей Родины. Я поздравляю всех с 9 мая — Днем Великой Победы! Желаю здоровья, счастья, заботы и любви ваших родных и близких и уверенности в завтрашнем мирном дне!

За чашкой чая в теплой атмосфере гости поделились воспоминаниями, рассказали о своей жизни в военное время, о том, как участвовали в восстановлении страна в мирное время.

Константин Александрович вручил подарки гостям, поблагодарил их от имени всего коллектива за сотрудничество и пожелал долгих лет жизни.