Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Городом радио уже не является Бердск
Комиссия не пришла обследовать до Дня Победы старый дом фронтовички из Бердска
С трудом верят в отчеты о доходах чиновников россияне
Борьбу сезонной аллергии объявил Минздрав
Батареи по-зимнему будут греть в плюс 25 градусов в Бердске
Перестал мечтать режиссер театра «В главных ролях» из Бердска
Аномально голосовали в шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу пять регионов России
Выехал на кабриолете Aurus Шойгу во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
У «зависшего» перед маршруткой около вокзала водителя подозревают инсульт в Бердске
а я думал, что с вопросами «веры» — это в церковь.
а цифры и документы — это тупо факты, как бы вы к ним не относились
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Конечно верю, возьмите любого российского чиновника, загляните в их честные, кристальные глаза, разве они могут врать?
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