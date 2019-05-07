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С трудом верят в отчеты о доходах чиновников россияне

Согласно результатам соцопроса, 77% граждан считают, что чиновники, депутаты и сенаторы сообщают неполные сведения: при этом 37% респондентов заявили, что в декларациях отражена лишь «ничтожно малая» часть доходов и имущества.

7.05.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
С трудом верят в отчеты о доходах чиновников россияне

Доля скептически настроенных по данной теме россиян почти не меняется с 2010 года

По данным «Левада-центра», всего 3% россиян уверены, что высокопоставленные госслужащие и парламентарии указывают в своих декларациях полные данные о доходах и имуществе.

Согласно результатам опроса социологов, 77% граждан России считают, что чиновники, депутаты и сенаторы сообщают неполные сведения: при этом 37% респондентов заявили, что в декларациях отражена лишь «ничтожно малая» часть доходов и имущества.

Эксперты указывают, что доля скептически настроенных по данной теме россиян почти не меняется с 2010 года.

Источник: mk.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    а я думал, что с вопросами «веры» — это в церковь.
    а цифры и документы — это тупо факты, как бы вы к ним не относились

    Thumb up 1 Thumb down 4

  2. Поросёнок Пётр

    Конечно верю, возьмите любого российского чиновника, загляните в их честные, кристальные глаза, разве они могут врать? =-O

    Thumb up 3 Thumb down 1

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