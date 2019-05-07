С трудом верят в отчеты о доходах чиновников россияне

По данным «Левада-центра», всего 3% россиян уверены, что высокопоставленные госслужащие и парламентарии указывают в своих декларациях полные данные о доходах и имуществе.

Согласно результатам опроса социологов, 77% граждан России считают, что чиновники, депутаты и сенаторы сообщают неполные сведения: при этом 37% респондентов заявили, что в декларациях отражена лишь «ничтожно малая» часть доходов и имущества.

Эксперты указывают, что доля скептически настроенных по данной теме россиян почти не меняется с 2010 года.

Источник: mk.ru