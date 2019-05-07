Борьбу сезонной аллергии объявил Минздрав

В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Как отметили в пресс-службе ведомства, существует три вида пыления. Первый приходится на апрель и май — пик пыления деревьев (берёза, ольха, орешник).
Пыление злаковых трав (пшеница, рожь, овёс и другие) приходится на июнь — июль, а сорных трав (дикорастущих растений, таких как полынь, мать-и-мачеха) — на август — сентябрь, рассказали в Минздраве.
В сезон пыления специалисты рекомендуют аллергикам пройти симптоматическую терапию. Для этого можно принимать антигистаминные препараты второго поколения, а также назальные ингаляционные стероиды. Кроме того, рекомендуется по возможности сменить климат.
Вне зависимости от сезона в ведомстве рекомендуют проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами. Этот метод предполагает введение в организм пациента возрастающих доз того или иного аллергена. В будущем благодаря такой терапии контакт с аллергенами в естественной среде станет менее болезненным.
Предварительно необходимо проконсультироваться с врачом аллергологом-иммунологом, подчеркнули в министерстве.
В начале апреля в центре погоды «Фобос» рекомендовали аллергикам в Москве начать приём профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
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