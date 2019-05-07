Выехал на кабриолете Aurus Шойгу во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выехал на генеральную репетицию парада Победы на Красной площади на новейшем российском кабриолете Aurus. Эта модификация автомобиля представительского класса была разработана специально для использования в военных парадах.

9 Мая Сергей Шойгу будет принимать парад Победы. Командовать парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В генеральной репетиции приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета.

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась.

В составе пеших расчетов участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, представители других силовых ведомств.

Впервые в параде принимает участие батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского. Впервые в состав роты Почетного караула в 2019 году включен взвод военнослужащих-женщин.

В генеральной репетиции были задействованы танк Т-34-85, защищенные автомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины поддержки танков «Терминатор», пусковые установки ракетных комплексов «Ярс», зенитной ракетной системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и другая техника.

Завершилась генеральная репетиция прохождением авиационной техники. В небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие, а также самолеты, в том числе модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, военно-транспортные Ил-76МД, истребители МиГ-31БМ, Су-34, штурмовики Су-25 и другие. Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади. Мероприятие начнется в 10:00 мск.

Источник: tvzvezda.ru и ТАСС