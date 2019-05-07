Обвинила Сталина в блокаде Ленинграда писательница из России

Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова в преддверии Дня Победы разместила статью в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — пишет автор статьи.

По мнению Чижовой, роль Гитлера здесь «очевидна»: во избежание больших потерь при штурме города он принял «научно обоснованное» (высказывание о блокаде эксперта вермахта по продовольствию Вильгельма Цигельмайера. — Прим. ред.) решение — «заморить голодом население Ленинграда, всех, включая стариков и детей».

Сталин же, как считает автор статьи, ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей, «их способности к независимому мышлению», которые «необходимо было вырвать с корнем для укрепления богоподобной власти» советского лидера.

По словам писательницы, «иначе нельзя объяснить» то, что во время блокады поезда с военной продукцией ленинградских заводов шли на Большую землю, «тогда как Сталин и его пособники даже не организовали минимальное, не говоря уже о регулярном, снабжение города продуктами питания».

«Когда эти поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьем, строительными компонентами и инструментами — по оценкам историков, было задействовано не менее ста грузовых поездов. Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней», — заявила Чижова.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, после чего удалось наладить железнодорожное сообщение, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Елена Чижова — российская писательница, переводчик, кандидат экономических наук. В 2009 году она стала лауреатом премии «Русский Букер» (аналог Букеровской премии в России) за роман «Время женщин».

Источник: РИА Новости