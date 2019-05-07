«Диктант Победы» напишут жители Бердска

Всероссийская акция «Диктант Победы», посвящённый 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне состоится 7 мая в Бердске. Регистрация участников состоится с 16:00 до 16:40 часов дня на базе МБОУ СОШ 2 «Спектр» по адресу: ул. Комсомольская, 31. Диктант начнется ровно в 17:00.

Участникам акции предстоит ответить на 20 тематических вопросов за 45 минут. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам. Результаты диктанта будут опубликованы 12 июня 2019 года на сайте: диктантпобеды.рф