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«Диктант Победы» напишут жители Бердска

Участникам акции предстоит ответить на 20 тематических вопросов за 45 минут. Его результаты опубликуют 12 июня 2019 года.

7.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Диктант Победы напишут жители Бердска

Акция приурочена к 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне

Всероссийская акция «Диктант Победы», посвящённый 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне состоится 7 мая в Бердске. Регистрация участников состоится с 16:00 до 16:40 часов дня на базе МБОУ СОШ 2 «Спектр» по адресу: ул. Комсомольская, 31. Диктант начнется ровно в 17:00.

Участникам акции предстоит ответить на 20 тематических вопросов за 45 минут. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам. Результаты диктанта будут опубликованы 12 июня 2019 года на сайте: диктантпобеды.рф


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