Комиссия не пришла обследовать до Дня Победы старый дом фронтовички из Бердска

К 74-летию Победы не обследовали старый дом 96-летней фронтовички Марии Левиной из Бердска. Комиссия пока не проводила осмотр дома на предмет признания его нежилым или пригодным для проживания. Об этом 6 мая сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров:

— Комиссию пока не собирали. Ситуацию анализируем. Планируем в ближайшее время создать комиссию.

Хотя еще в середине апреля Мария Игнатьевна подала заявление в бердскую мэрию с требованием признать ее дом нее жилым, чтобы она могла получить сертификат на 1,3 млн рублей для покупки благоустроенной квартиры по президентской программе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Теперь комиссия будет работать на основании заявления Марии Игнатьевны. Она просит признать дом нежилым. А для этого нужны заключения специалистов, экспертов. Будем смотреть, пригоден дом для проживания или нет, — прокомментировал Захаров.

Каждое ведомстве проверит состояние строения, в котором проживает участница Великой Отечественной войны с 68-летним сыном. Свое экспертное мнение должны сказать строители.

Пригодным для жилья щитовой дом 1961 года постройки признала жилым городская комиссия еще в 2015 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С тех пор дом еще больше обветшал, поскольку его коснулись грунтовые воды. Теперь в подполе постоянно стоит вода, утеплитель промок и источает едкий химический запах.

На время работы комиссии бердские чиновники предлагают Марии Игнатьевне переехать в социальное жилье — однокомнатную квартиру в так называемом доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Мария Игнатьевна категорически отказывается от такого варианта, настаивая на том, что хочет жить в собственном жилье.

— Она перевела дом на сына два года назад. И надо смотреть, насколько ей положена субсидия при таких условиях. Закон трактует, что должно пройти 5 лет с момента отчуждения, — пояснил Захаров.

По его словам, Мария Игнатьевна может хоть сегодня заселиться в квартиру на ул. Рогачева — она для нее зарезервирована. И одновременно вести процедуру по получению субсидии по президентской программе.

— Муниципалитет готов дать ей благоустроенную однокомнатную квартиру, независимо от того, имеет она право или нет. Чтобы она провела старость в комфорте. Можно же туда переехать и заниматься делами. Квартиру даем не в замен выплат. Будем и в этом направлении работать, — пояснил Владимир Николаевич.

Он полагает, что в свое время Марии Игнатьевне вовремя не подсказали, не сориентировали, ведь переселение фронтовиков в благоустроенной жилье за федеральные деньги началось в 2008 году. В 2019-м денег на это программу не предусмотрено, поскольку предполагают, что все нуждающиеся участники Великой Отечественной войны уже отпраздновали новоселье.

Впрочем, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что готова вмешаться в судьбу бердской фронтовички Марии Левиной, чтобы к 75-летию победы она переехала в благоустроенную квартиру, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Проблема в том, что Марии Игнатьевна в сентябре 2019 года исполнится 97 лет.