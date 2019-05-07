Война убожеству: Снимает и прячет шины с цветников жительница Бердска

Спрятать убожество старых покрышек не помогут даже самые красивые цветы
Искоренить убожество во дворах домов призывает жительница Бердска.
Людмила Владимировна совсем недавно переехала в Бердск. Городок небольшой и очень уютный, считает теперь уже бердчанка. Но его уродуют цветники в автомобильных покрышках.
— Что это мода какая-то? Кругом эти покрышки. Смотрю и душа слезами обливается. Это такое убожество и бескультурие высаживать прелестные цветы в отработанные автомобильные шины. Я уже устроила войну этим покрышкам. Где увижу, так обязательно убираю и припрятываю подальше, чтобы не вернули на место. Убираю, но они возвращаются на прежнее место снова и снова. Мы все хотим, чтобы вокруг нас было красиво. Хотелось бы, чтобы управляющие компании обращали внимание на такую «самодеятельность» и пресекали ее. Лучше помогите жителям и привезите камни, которыми можно выложить цветники. Вот это будет красота. Ведь есть дома, рядом с которыми радуют глаз изящные цветники без единой покрышки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Владимировна.
В прошлые годы в Северном микрорайоне, куда переехала Людмила Владимировна из Академгородка, в одном их автосервисов торговали подержанными автомобильными покрышками. Предназначались они дачникам и садоводам под цветы. Причем, покрышки предлагались в двух вариантах — необработанные и покрашенные белой краской. Крашенные обходились наполовину дороже. Бизнес, видимо, не пошел. И сейчас возле автосервиса разбросаны порядка 10 никому не нужных покрышек. Скорее всего, есть надежда, что бердчане все же отказываются от идеи высаживать в резину ромашки и гладиолусы.
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по-моему, их часто ставят чтобы не парковался никто, а не ради клумбы.
А цветы…. ну хоть как-то что-то
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Хорошо, когда у человека времени много.
Купила бы дачку и растила бы там цветочки без шин.
А так война с шинами больше на навязчивое состояние похоже.
Лучше бы с плохими тротуарами боролась.
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Считаю, что покрышки это некрасиво.
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