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Война убожеству: Снимает и прячет шины с цветников жительница Бердска

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Война убожеству: Снимает и прячет шины с цветников жительница Бердска

Прелестные цветы в обрамлении автомобильных покрышек бердчанка считает бескультурием и уверена, что от старых шин нужно избавить город.

7.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.
 
Война убожеству: Снимает и прячет шины с цветников жительница Бердска

Спрятать убожество старых покрышек не помогут даже самые красивые цветы

Искоренить убожество во дворах домов призывает жительница Бердска.

Людмила Владимировна совсем недавно переехала в Бердск. Городок небольшой и очень уютный, считает теперь уже бердчанка. Но его уродуют цветники в автомобильных покрышках.

— Что это мода какая-то? Кругом эти покрышки. Смотрю и душа слезами обливается. Это такое убожество и бескультурие высаживать прелестные цветы в отработанные автомобильные шины. Я уже устроила войну этим покрышкам. Где увижу, так обязательно убираю и припрятываю подальше, чтобы не вернули на место. Убираю, но они возвращаются на прежнее место снова и снова. Мы все хотим, чтобы вокруг нас было красиво. Хотелось бы, чтобы управляющие компании обращали внимание на такую «самодеятельность» и пресекали ее. Лучше помогите жителям и привезите камни, которыми можно выложить цветники. Вот это будет красота. Ведь есть дома, рядом с которыми радуют глаз изящные цветники без единой покрышки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Владимировна.

В прошлые годы в Северном микрорайоне, куда переехала Людмила Владимировна из Академгородка, в одном их автосервисов торговали подержанными автомобильными покрышками. Предназначались они дачникам и садоводам под цветы. Причем, покрышки предлагались в двух вариантах — необработанные и покрашенные белой краской. Крашенные обходились наполовину дороже. Бизнес, видимо, не пошел. И сейчас возле автосервиса разбросаны порядка 10 никому не нужных покрышек. Скорее всего, есть надежда, что бердчане все же отказываются от идеи высаживать в резину ромашки и гладиолусы.


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(3) Комментариев

  1. a.danilov

    по-моему, их часто ставят чтобы не парковался никто, а не ради клумбы.
    А цветы…. ну хоть как-то что-то

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Аноним

    Хорошо, когда у человека времени много.
    Купила бы дачку и растила бы там цветочки без шин.
    А так война с шинами больше на навязчивое состояние похоже. 8)
    Лучше бы с плохими тротуарами боролась.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Опер

    Считаю, что покрышки это некрасиво.

    Thumb up 3 Thumb down 1

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