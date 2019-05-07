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Поиск работы: Пять кандидатов на одну вакансию претендуют в Новосибирской области

Такая ситуация для работодателей благоприятнее, чем для соискателей. Наиболее высокая конкуренция наблюдается в профобласти «Начало карьеры, студенты» — на одну вакансию тут приходится 14 резюме.

7.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Поиск работы: Пять кандидатов на одну вакансию претендуют в Новосибирской области

В России повышен уровень конкуренции среди соискателей: на одну вакансию в среднем претендуют 7 кандидатов

По данным индекса HeadHunter, сегодня в России наблюдается повышенный уровень конкуренции среди соискателей: на одну вакансию в среднем претендуют 7 кандидатов. Однако в Сибирском федеральном округе конкуренция чуть ниже – 5 соискателей на вакансию. При этом, сложнее всего найти работу в Омской области, проще всего – в Кузбассе и Красноярском крае.

«На каждую вакансию, размещенную в Новосибирской области, сегодня приходится 5,5 резюме. Такая ситуация для работодателей благоприятнее, чем для соискателей, так есть выбор кандидатов, – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Конечно, в разных отраслях ситуация может отличаться: например, в страховании и в медицине уже соискатели могут выбирать себе лучшего работодателя».

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в профобласти «Начало карьеры, студенты» — на одну вакансию тут приходится 14 резюме. Далее идут «Топ-менеджмент», «Безопасность», «Транспорт, Логистика» и «Административный персонал». Как правило, это те сферы, где есть переизбыток специалистов. Низкая конкуренция среди соискателей в профобластях «Консультирование», «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Автомобильный бизнес».

«Важно, что хоть конкуренция среди рабочего персонала невысока, растет и спрос работодателей, и количество соискателей, причем быстрее, чем во многих других профессиональных сферах.», — добавляет Елана Таращук.

Исследование проводилось 29 апреля – 5 мая 2019г.

Источник: rabotanso.ru


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