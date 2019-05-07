Кидался с топором на соседа с лабрадором пьяный житель Новосибирска

Пьяный новосибирец вместе со своей женой устроил дебош во дворе дома №37/2 на улице Линейной: он угрожал соседям топором и ломал зеркала на машинах.

— На улице пьяный новосибирец со своей женой вступили в конфликт с семейной парой, выгуливающей лабрадора. Выражая свое недовольство по поводу выгула собаки, мужчина с разбегу ударил ногой лабрадора по морде. Животное взвыло от боли, завязалась потасовка. После и хозяин собаки получил по лицу. В этот момент за хозяина собаки вступился сосед, который попытался оттолкнуть невменяемого дебошира, но на того налетела жена нападавшего, — описывают очевидцы происходившее в паблике «Типичный Новосибирск»

После потасовки дебошир с женой ушел в подъезд, а спустя некоторое время вернулась, но, как говорят жильцы дома, уже с топором в руках.

— Мужчина кинулся с угрозами расправы на соседей, которые были на улице и ожидали прибытия полиции и участкового: он ударил хозяина собаки обухом топора по спине. Гулявшие во дворе люди разбежались, — продолжают очевидцы в паблике «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Дебошир ходил по двору, угрожая расправой и попутно разбивая топором боковые зеркала на машинах обидчиков. При этом жена указывала, где чей автомобиль. После своей «расправы» они отправились домой.

— Прибывшей на место полиции и участковому они дверь не открыли и продолжали сыпать угрозами и оскорблениями в адрес «обидчиков» и полицейских с балкона, обещая одних уволить, а других убить и сжечь машины. Спустя полчаса, когда наряд полиции уже уехал, они решили отметить свою победу, отправились до магазина, прихватив с собой топор, но на обратном пути их удалось остановить участковому. По итогу, после агрессии в сторону участкового новосибирец был задержан, и доставлен в отдел полиции, — продолжили очевидцы.

Однако, благодаря своему адвокату, очень быстро приехавшему в отдел, они были отпущены и, не скрывая своей агрессии, продолжали сыпать угрозы и оскорбления. Находившиеся в участке в это время соседи были возмущены действиями полиции и начали просить их предпринять меры. В это же время дебошир, находясь за дверью в прихожей участка, вступил в повторную перепалку с участковым, женой и своим адвокатом, начал опять проявлять опять агрессию, требовал вернуть ему его «водку», а затем снял штаны, за что и был, уже повторно задержан правоохранителями.

Кстати, в агрессивном мужчине с топором, очевидцы узнали новосибирца, который в 2017 году устроил в пьяный дебош в Толмачево.

Видео: «Типичный Новосибирск»:



Источник: nsk.kp.ru