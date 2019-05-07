«Исчезают» оценки из электронного дневника

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Хотелось бы узнать у родителей, именно у родителей, а не у блогеров. Наверное, все пользуетесь электронными дневниками. Не замечали ли вы такую особенность: оценки выставляются с опозданием на неделю или две, а и иногда полтора месяца. Оценка может быть выставлена за урок, который еще не начался, а потом волшебным образам исчезнуть. Или стоит оценка за урок, которого вообще нет в расписании. Сталкивались с этим?