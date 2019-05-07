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По 450 тыс. рублей на погашение ипотеки за рождение третьего ребенка выделит власть в России

Необходимые для реализации поручения средства уже есть. Закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года.

7.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
По 450 тыс. рублей на погашение ипотеки за рождение третьего ребенка выделит власть в России

Законопроект об этом внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации

Российские семьи смогут получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Законопроект об этом внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Как напомнил журналистам Вячеслав Володин, глава государства ранее поставил соответствующую задачу в своем Послании Федеральному Собранию. «С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок», — заявил Владимир Путин.

Необходимые для реализации поручения средства уже есть, заверил Володин. «Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года», — подчеркнул он.

Документ будет приоритетом для нижней палаты парламента. Совет Госдумы рассмотрит его на ближайшем заседании -13 мая. Инициативу поддержали депутаты от разных фракций.

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя законопроект, назвал сумму компенсации для многодетных — 450 тысяч рублей — «приличной». «Особенно если ее сложить со средствами маткапитала, которые сегодня составляют 453 тысячи рублей», — добавил сенатор, выразив уверенность, что для большинства семей это станет большим подспорьем.

По его словам, сейчас средства материнского капитала в 95% случаев тратятся именно на погашение жилищных займов и на строительство жилья.

Источник: РГ


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