Искать рак каждый год будут у россиян старше 40 лет медики по новым правилам диспансеризации

С понедельника, 6 мая, вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Новые правила диспансеризации ранее были утверждены Минздравом РФ. Если раньше диспансеризация населения проводилась раз в три года, то после вступления в силу нововведения такая периодичность сохранится только для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Россияне старше 40 лет смогут проходить процедуру ежегодно, передает «Российская газета».

Кроме того, начиная с 40-летнего возраста гражданам будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний. Россиян, моложе 40 лет, терапевт будет осматривать с целью определения визуальных или иных локализаций онкозаболеваний. Врач осмотрит слизистые губ и ротовой полости, кожные покровы, проведет пальпацию лимфоузлов и щитовидной железы.

У граждан также будут брать общий анализ крови, измерять внутриглазное давление и проводить ряд других медицинских манипуляций.

Диспансеризация, как и прежде, будет бесплатной и добровольной.

Источник: RuNews.24