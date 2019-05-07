Батареи по-зимнему будут греть в плюс 25 градусов в Бердске

Котельные Бердска не способны «отключиться» на время
Столбик термометра в Бердске в понедельник, 6 мая, поднялся выше 20 градусов со знаком «плюс». Еще теплее будет во вторник, а 8 мая синоптики вообще обещают летнюю жару — до 25 градусов тепла.
Однако батареи в квартирах бердчан топят по-зимнему. Не спасают даже открытые окна и искусственно созданные сквозняки. Отопительный сезон в городе завершать планируют в обозначенные ранее сроки — 15 мая. И все потому, что после Дня Победы ожидается похолодание, заявил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Он сослался на закон, предписывающий отключения отопления только тогда, когда в течение 5 дней наблюдается среднесуточная температура не ниже плюс 8 градусов.
9 мая синоптики обещают днем +15, ночью — +3. 10 мая — 13 и 3 градуса соответственно. В субботу, 11 мая — 17 градусов днем и 9 ночь. В воскресенье, 12 мая воздух прогреется днем до плюс 14, ночью — до 3 тепла.
На следующей неделе вплоть до 15 мая дневная температура будет держаться на уровне 11-13 градусов, ночная — плюс 4-5. С 14 мая ожидаются дожди. Таким образом, среднесуточная температура до часа Х только один день будет меньше нормативной на 1 градус.
По прогнозам синоптиков, до конца мая столбик термометра днем не опустится ниже 12 градусов тепла, а ночью — ниже плюс 7.
В прошлом году май был гораздо холоднее. Например, 19 мая 2018 года ночью было минус 1, а 31 мая днем стояла температура +11.
В 2018-м отопление отключили 22 мая. Официальным постановлением мэра Бердска в тот день объявлен закрытым отопительный сезон и котельные перешли на летний режим работы. В 2017 году батареи в домах бердчан остыли 18 мая.
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«Однако батареи в квартирах бердчан топят по-зимнему. Не спасают даже открытые окна и искусственно созданные сквозняки. Отопительный сезон в городе завершать планируют в обозначенные ранее сроки — 15 мая. И все потому, что после Дня Победы ожидается похолодание, заявил … Владимир Захаров.»
Что дальше? Не будут отключать батареи в июле в +40, потому, что в октябре возможно похолодание?
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Руководство, в большинстве своём, живёт в коттеджах на газовом отоплении, и регулирует себе температуру, когда нужно, а вы и так обойдётесь! К тому же, вы забыли про их электорат, «вечно мёрзнущие» бабульки, которые, даже в летнюю жару, ходят в наглухо застёгнутых кардиганах и даже польтах! Ну плюс топить в +20 и выше, калым какой никакой, плюс халява, в такую жару топить, потратил мизер — получил приятно!
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каждый год одно и тоже! Любой жилец при Т-26 может вызвать комиссию и УК отключит отопление или убавит если может! Дом большинством голосов может отключить отопление в любой день хоть 1 мая!
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«Дом большинством голосов может отключить отопление в любой день хоть 1 мая!»
Почему вы считаете всех глупее себя? Вы хоть раз пробовали собрать собрание жильцов дома? Ну и как, кворум на собрании, сколько раз был, за последнии пять лет?
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Теоретик? Вы себе представляете, как это сделать большинством голосов? Повесить объявление о собрании не позже чем за 10 дней. Потом на собрание придет три пенсионера, которым всегда холодно, будут вам полтора часа делать мозг, сваливая в кучу все проблемы дома, какие только припомнят. Дальше пишем протокол о признании собрания несостоявшимся и назначаем собрание в заочной форме. Это еще несколько дней, чтобы обойти все квартиры и собрать 50% подписей. Попутно выслушиваем нытье остальных жителей о проблемах дома, придомовой территории, высоких тарифах и воровстве УК. Далее снова протокол и несем в УК, которая обязана отреагировать в течении 14 дней. Во вам и середина июня уже. У вас когда-нибудь было отопление в июне?
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1) Захаров, очень мягко говоря, путает
— пятидневная норма со среднесуточной температурой +8 для властей имеет не обязательный, а рекомендательный характер
2) пока муниципальный
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2) пока муниципальные и частные котельные будут столь нагло и цинично зарабатывать сверхприбыли на обогреве атмосферы — так и будем жариться в духоте (за наш же счет). Казалось бы, чиновников, по чьей вине это происходит, давно пора пересадить, но это же единороссовская опора государства
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Что дальше? Дальше — больше!
Эту тепловую аномалию все увидят в своих квитанциях. Будем оплачивать отсутствие логики — отапливать «по-зимнему» , когда на улице практически летняя температура.
Все, как обычно, то есть, мало кому понятно.
Или, все же, есть те, кто убедит, зачем отапливать батареи по зимнему режиму при температуре плюс 24 градуса на улице, как сегодня?
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Вопрос от редакции: Вам жарко?
Ответ: да, жарко.
Что дальше?
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До троицы нельзя отключать отопление, а, если не нравится ссылка на религиозные праздники, то надо дождаться окончания цветения черемухи и т.д., какую чушь несут дорвавшиеся во власти,градус ловят и тут же забывают про комфортную среду проживания,конъюктурщики.
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как ни печально-но в такие дни начинают появляться новости о падении детей из открытых окон…
6 3
Прогноз погоды из официальных источников:
https://www.gismeteo.ru/weather-novosibirsk-4690/10-days/
Где Захаров увидел похолодание после 9 мая?
Делать прогнозы больше чем на 5 дней современная наука ещё не научилась.
До законодательству отопительный сезон в Бердске должен быть завершен 8 мая, по причине среднесуточной температуры более 8 градусов Цельсия более 5 суток.
Это 8 мая. Остальное коррупционная составляющая.
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В Новосибирске отключат отопление 10 мая. При этом нужно понимать, что Новосибирск огромный город, и отключать начнут после обеда 9 мая.
Захарову сейчас самое время «переобуться в воздухе» и сказать, что в связи с получением уточненного прогноза погоды мы отключим отопление 8 мая.
На протяжении многих лет Бердск заканчивает отопительный сезон всегда раньше Новосибирска. Хотя бы на 1 день.
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Бюрокрррраты!!!
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Завтра +25С днем — разогреем планету!
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Каждый год одно и то же… Те же грабли, но довольно денежные…
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А в чем проблема закрыть вентиль на батарее?
Ну и во многих домах вообще то температура теплоносителя в доме регулируется в отдельном узле, так что на температуру от КБУ вообще пофигу….
Задача КБУ — соответствовать всем законам и держать температуру в магистралях
Задача УК (если жители хотят конечно) — держать комфортную температуру теплоносителя в доме в зависимости от погоды (и экономить деньги жителей кстати за счет этого)
Задача жильцов — поддерживать комфортную температуру в квартире для себя лично за счет регуляторов на радиаторах.
Я чет не пойму: здесь многие хотят переложить на КБУ чтоли заботу о «комфортной» температуре в квартире?
Особенно учитывая, что у всех людей она разная….
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«А в чем проблема закрыть вентиль на батарее?»
Сам понял, что сказал? Вы лично будете, мне и тысячам других жителей Бердска, компенсиривоть деньги за отопление квартиры в +25 градусов уличной температуры?
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Так то ВСЕХ домах в обязательном порядке стоят счетчики тепла.
И если ВСЕ закроют вентили, то и оплаты не будет.
А теперь встречный вопрос: думать пробовали перед тем, как ляпнуть ересь?
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Все не закроют. У кого-то просто нет вентилей, а кому-то жар костей не ломит. Вы-то сами думали перед тем как ляпнуть такое?
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Ну что вы, как маленькие? А зп, кто будет Кбу платить? Ранее в статье писали, какую зарплату получает руководство Кбу! А кто, если не мы с вами им ее обеспечит?
7 1
«С 14 мая ожидаются дожди. Таким образом, среднесуточная температура до часа Х только один день будет меньше нормативной на 1 градус.По прогнозам синоптиков, до конца мая столбик термометра днем не опустится ниже 12 градусов тепла, а ночью — ниже плюс 7.»
Значит администрация Бердска , официально заявляет, что собирается собирать деньги — «отпаривать» горожан, несмотря на жару на улице +24 градуса, до первого июня?
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Я перекрыл вентили, стояки горяченные не дотронуться, солнечная сторона, от жары в квартире на стены по ночам лезем. Открытые настеж окна не спасают.
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поставьте теплоизоляцию на стояки и живите спокойно
2 13
Да давайте сразу до упора: «Вам не нравится что мы творим полную дичь? Чемодан, вокзал, …»
5 1
«поставьте теплоизоляцию на стояки и живите спокойно»
Чем эта фраза отличается от фразы: полностью оплати годовой абонемент в спорт зал, но не ходи в него и живи спокойно! В чём прикол? Платить за услугу немаленькие деньги, которая не только не нужна на сегодня, но даже вредит здоровью и самочувствию(отопление в жару)? В чём смысл? В сверхприбыли КБУ?
5 2
не мешайте людям отстаивать свою право на инфантильность)))
2 0
Да отключайте уже! Сколько можно издеваться , 2-3 дня и потерпеть можно, если ВДРУГ похолодает. ]:-> . И так ежегодно.
4 1
Позвонили в приемную администрации г.Бердска. Сказали «Постановление Главы города отключить 15 мая отопление». ВОПРОС — эта такая «забота» о людях, чтобы они жарились в квартирах, или сознательная форма издевательства над Бердчанами???
2 1