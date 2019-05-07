Батареи по-зимнему будут греть в плюс 25 градусов в Бердске

Столбик термометра в Бердске в понедельник, 6 мая, поднялся выше 20 градусов со знаком «плюс». Еще теплее будет во вторник, а 8 мая синоптики вообще обещают летнюю жару — до 25 градусов тепла.

Однако батареи в квартирах бердчан топят по-зимнему. Не спасают даже открытые окна и искусственно созданные сквозняки. Отопительный сезон в городе завершать планируют в обозначенные ранее сроки — 15 мая. И все потому, что после Дня Победы ожидается похолодание, заявил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он сослался на закон, предписывающий отключения отопления только тогда, когда в течение 5 дней наблюдается среднесуточная температура не ниже плюс 8 градусов.

9 мая синоптики обещают днем +15, ночью — +3. 10 мая — 13 и 3 градуса соответственно. В субботу, 11 мая — 17 градусов днем и 9 ночь. В воскресенье, 12 мая воздух прогреется днем до плюс 14, ночью — до 3 тепла.

На следующей неделе вплоть до 15 мая дневная температура будет держаться на уровне 11-13 градусов, ночная — плюс 4-5. С 14 мая ожидаются дожди. Таким образом, среднесуточная температура до часа Х только один день будет меньше нормативной на 1 градус.

По прогнозам синоптиков, до конца мая столбик термометра днем не опустится ниже 12 градусов тепла, а ночью — ниже плюс 7.

В прошлом году май был гораздо холоднее. Например, 19 мая 2018 года ночью было минус 1, а 31 мая днем стояла температура +11.

В 2018-м отопление отключили 22 мая. Официальным постановлением мэра Бердска в тот день объявлен закрытым отопительный сезон и котельные перешли на летний режим работы. В 2017 году батареи в домах бердчан остыли 18 мая.