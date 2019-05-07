Переселят 37 семей из 5 аварийных домов в новостройки за 75 млн рублей в Бердске

Интересовало старейшин Бердска на апрельском заседании Совета расселение аварийного жилья. Как доложил замначальника управления ЖКХ Владимир (Юрьевич) Захаров, в 2019 году переселят в новостройки 37 семей из пяти домов. На переселение предусмотрено 75 млн рублей, в том числе почти 50 млн — это средства областного бюджета.

В Бердске закончено действие программы расселения домов, признанных аварийными до 2012 года. Общественники от имени города написала обращение председателю комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорю Шпектору, который побывал в Бердске с рабочим визитом 20 марта.

Бердск хочет вернуться в федеральную программу, поскольку при программном софинансировании местный бюджет вкладывает лишь 5%. Затратное расселение горожан из аварийного жилья муниципалитет самостоятельно не потянет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас в городе признаны аварийными 10 домов. Они идут под снос. И если не получится внедриться в программу, переселение из второй половины списка может затянуться на неопределенное время.

В конце апреля в список попала старая 2-этажка №5 на ул. Свердлова. Она построена во время переноса старого Бердска при затоплении. В советское время там располагалась гостиница. Людей оттуда давно выселили. Но ветхий дом, которому более 60 лет, остается обитаемым. По информации «Курьер. Среда. Бердск», там временно поселили семью погорельцев, которые заново отстраивают свое жилище, уничтоженное огнем.

Через 3-4 года, по прогнозам экспертов, в Бердске истечет срок эксплуатации хрущевок. Но реновация стоит огромных денег. В некоторых проведут капитальный ремонт, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».