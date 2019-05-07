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Выбросила в мусорный бак в пакете мать новорожденного сына в Кузбассе

Следователи по горячим следам нашли женщину. По ее словам, мальчик родился мертвым. поэтому она от него решила избавиться. Правда, судебная экспертиза показала, что малыш родился живым.

7.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выбросила в мусорный бак в пакете мать новорожденного сына в Кузбассе

У матери-кукушки уже есть двое детей

Следователи установили личность женщины, которая родила и выбросила в мусорный контейнер новорожденного ребенка. Ею оказалась 30-летняя мать двоих детей.

Следователи по горячим следам нашли женщину, которая 30 апреля родила ребенка, а потом выбросила его в мусорный контейнер. Ею оказалась 30-летняя жительница Междуреченска. Она рассказала, что ночью дома родила мальчика, который не подавал признаков жизни. Тогда женщина положила его тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер. К слову, у женщины уже есть двое детей, которых она воспитывает одна.

— Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок родился доношенный, живорожденный, в настоящее время устанавливается причина его смерти, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. — В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kem.kp.ru


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