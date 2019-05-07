У «зависшего» перед маршруткой около вокзала водителя подозревают инсульт в Бердске
Хозяин «газели», увидев, как давление зашкаливало за 200, испугался, что водитель умрет. Перевозчик поражен: почему окружающие снимали на видео, но не вызвали «скорую». Маршруточник сам хочет знать, что с ним произошло. Госавтодорнадзор начал проверку на «угрозу жизни и здоровью пассажиров».(ВИДЕО)
7.05.2019Автор: Анастасия СолодковаФото: Стоп-кадр с видео64 коммент.
Водитель в странном состоянии стоял у маршрутки в Бердске 3 мая около вокзала
Странное поведение водителя маршрутки, «зависшего» возле двери «Газели», может объясняться инсультом. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сегодня, 6 мая, хозяин микроавтобуса, работающего на 14-м маршруте, Владимир Луцкин.
По его словам, инцидент, который сняли на видео очевидцы, произошел вечером в пятницу, 3 мая. Это был предпоследний рейс 31-летнего водителя Михаила.
Видео «зависшего» водителя маршрутки №14 сняли очевидцы на остановке «Вокзал», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Мужчина в полусогнутом состоянии несколько минут стоял около двери микроавтобуса, в котором его ждали пассажиры.
Пользователи тут же сделали выводы о наркотическом или алкогольном опьянении, взывали к совести и рассуждали о безопасности пассажирских перевозок.
— Водитель говорит, что ничего не употреблял. Предрейсовый медосмотр не выявил проблем. После того, как я забрал у него ключи от маршрутки, сам отвез его к нашему медику. Он сам не собирался ехать по маршруту, когда почувствовал себя плохо: что-то, говорит, не то со мной. К наркологу он собирался поехать сам, потому что хотел узнать, что же с ним произошло. Он не сопротивлялся, но не мог предположить, что случилось. Я тоже разволновался, пока ехали. А он уже пришел в себя. Мы вместе пошли к нашему врачу. Людмила Алексеевна даже сняла на видео. Давление у него зашкаливало за 200, — рассказал Владимир Иванович.
Он поражен тем, что окружающие снимали на видео «странного» маршруточника, но никто не вызвал «скорую» или полицию, не предложил помочь:
— Поражает равнодушие. Человек упадет на улице, и ему никто помощь не окажет — скажут напился или наркоман.
Михаил работает у Луцкина с 3 ноября. До этого он продолжительное время крутил баранку у другого перевозчика — Сергея Апостола на маршруте №12.
— Ни одного нарекания к Михаилу не было. Это надежный и исполнительный человек. Мне показалось, что его состояние было похоже на инсульт. На моих глазах было такое — человека тек же скорежило. Довел до дивана, вызвал «скорую», оказался обширный инсульт. Человек месяц пролежал в реанимации, а потом два года — в кровати. Внешние признаки были точно такие же, как у Михаила в пятницу вечером. Я испугался, что он умрет, — поведал Владимир Луцкин.
В момент инцидента сам перевозчик работал на 17-м маршруте — возил пассажиров. Ему пришлось сойти с рейса, поставить маршрутку в гараж и поехать на легковом автомобиле.
Примерно через полчаса Михаил отказался ехать в больницу, сказав, что ему лучше. Сейчас водитель не работает. Водит «Газель» №14 его сменщик. Перевозчик поставит на маршрут водителей со сломавшегося микроавтобуса. Пока всерьез, говорит, не занимался кадрами, но заверил, что на пассажирах инцидент никак не отразился.
Происшествие вызвало большой резонанс среди пользователей Сети, а также в мэрии Бердска. Сегодня, 6 мая, на совещании чиновников заявили, что перевозчика проверяет Госавтодорнадзор на «угрозу жизни и здоровья пассажиров».
Стоит отметить, что начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежду Нятину немедленно оповестили об инциденте на бердском железнодорожном вокзале. Перевозчик ей первой объяснил всю ситуацию. И прежде всего то, что водитель в таком состоянии не собирался садиться за руль маршрутки и подвергать опасности пассажиров.
Надежда Валерьевна рассказала, что изредка водителям бывает плохо. И об этом ей сразу докладывают перевозчики. Никто не застрахован от сердечного приступа или обострения хронических заболеваний.
Все бердские перевозчики строго следят за состоянием своих водителей и быстро избавляются от ненадежных маршруточников, на которых поступают жалобы от пассажиров или контролирующих органов. Никто не хочет расторжения договора и лишения бизнеса.
— Мы сразу избавляемся от водителей, склонных к такого рода вещам — употребление алкоголя или запрещенных веществ. Несмотря на то, что есть утренняя и вечерняя проверки, они в течение рейса могут себе позволить… К сожалению, такое бывает. Но к счастью, крайне редко. У нас был случай, когда водитель попался в состоянии алкогольного опьянения. Но это выявил медик еще до выхода в рейс. А так чтобы на маршруте — такого не было. Контроль очень строгий — мы не имеем права подвергать пассажиров опасности, — рассказали в компании «Экспресс-Сервис» Владимира Москвина.
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«Пользователи тут же сделали выводы о наркотическом или алкогольном опьянении, взывали к совести….»
Вот лучше бы возвать к совести таких вот комментаторов и пользователей!
Самим то не противно теперь что столько гадостей наговорили про человека, вместо того чтобы помочь ему?
Что за люди?… ужас просто…
27 70
А вы что, такой наивный, поверили на слово, что ничего криминального не было?
Высокое давление могло быть вызвано также и употреблением запрещающих веществ, а также и волнением
водителя, что его поймали в таком состоянии.
И потом, если у человека действительно опасное прединсультное состояние, то почему он через пол часа отказался от госпитализации, почувствовав себя лучше?
Короче, сказки лить нам не надо. Только обследование подтвердит или опровергнет статус водителя. А не врач Людмила Алексеевна с одним тонометром в руках.
91 13
А вы готовы поверить в любые слухи просто потому что они вам нравятся? У вас есть факты или доказательства или только домыслы?
Вы понимаете, что человека готовы загнобить на основании слухов!!!
Поражает что стояли люди и снимали на телефончики свои, и никто даже в скорую не позвонил — это как вообще называется???
Знаете, мне противно с такими людьми в одном городе жить….
22 57
Ехайте. И водителя с собой прихватите.
48 17
Я верю фактам, которые озвучены.
Факт, что водитель отказался от госпитализации.
Факт, что водитель не посетил нарколога. Если бы был чист, сам бы уже собирал справки и анализы, чтобы оправдать свою репутацию.
Все это говорит не в пользу водителя. Мне страшно жить с такими людьми в одном городе.
78 9
сам бы уже собирал справки и анализы, чтобы оправдать свою репутацию.
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презумпция невиновности? — не, не слышали
1 1
…Мне показалось, что его состояние было похоже на инсульт. На моих глазах было такое — человека тек же скорежило. Довел до дивана, вызвал «скорую», оказался обширный инсульт. Человек месяц пролежал в реанимации, а потом два года — в кровати. Внешние признаки были точно такие же, как у Михаила в пятницу вечером. Я испугался, что он умрет…================================================ под столом ударил инсульт, отпустило и инсульт, как рукой…
37 9
инсульт покажет кардиограмма а он отказался! так что идите лесом а лучше на колыму!!!
3 1
Кардиограмма показывает инфаркт, а никак не инсульт
1 3
Себя всегда ставьте на место других
…. И потом, когда с вами случится подобное, поделитесь с нами впечатлениями …
Никто не застрахован от такого
15 37
Надеюсь не случится, надеюсь мне бог дал мозгов, чтобы не принимать наркотики
4 1
Вы в своём уме? Я вот в обморок падаю, если душно или давление подскочило,что я теперь наркоман сразу?
5 10
А он в обморок упал?
Вы в своем уме? Сравнила.
13 5
Ему сейчас в любом случае сдавать анализы. Наркота мгновенно не выходит, так, что в любом случае скоро будет понятна причина произошедшего. Надеюсь хватит духа у подобных вам как минимум извинится перед человеком? А вообще противно, что Бердск массово населяют такие люди. Вот так упадет человек на улице …
2 7
Пусть сначала у него хватит духа опубликовать результаты обследований.
13 2
пусть сначала у бердской власти и прокурора хватит духа, чтобы настоять на проведении такого обследования
11 2
Если бы мне стало плохо по здоровью, а общественность считала, что я- наркоманка, то мне не нужны были бы пинки ни от администрации, ни от прокуратуры. Сама бы побежала, обследовалась и публично оправдалась.
4 0
Менталитет поселковый ))
1 3
Для вас отстоять свою честь и достоинство — это поселковый менталитет? Тогда говорить мне с вами не о чем.
1 1
Да ему больше, чем помогли.
Представьте, что было бы, если бы его не остановили?
Это вам должно быть противно оправдывать работодателя и неадекватного водителя.
68 9
Я не оправдываю работодателя … мне как то на него ровно
Просто , может я по наивности подумала, что правда с человеком случилось несчастье
И знаю, что мало кто подойдёт, если вдруг на улице станет кому то плохо … нет сейчас таких , а если и попадутся, то их можно причислить к героическим людям , потому что сейчас мало кто имеет такое чувство в душе как сострадание … все больше вокруг нас бесчувственных блогеров.. только вдруг и им когда станет плохо на той же улице …
4 16
Где вы в этой ситуации увидели бесчувственных блогеров? Как раз человек обеспокоился судьбой пассажиров, посочувствовал им и обезопасил. Почему вы только смотрите на водителя?
У него спросили, всё ли в порядке, получил и утвердительный ответ.
А что же работодатель не повез его сразу в медицинское учреждение? Тоже бесчувственный блогер?
И, вообще, вы видели людей, которым действительно плохо? Вот я ни разу не наблюдала их в ТАКОМ положении.
Наркоманов видела в этой характерной позе и им в такой момент скорее хорошо, чем плохо.
21 4
Не зарекайтесь никогда … не знаем мы , кого и как и где скрутит …( я счас даже не об этом водителе ..)
1 4
это известный «инсультник» в гаражах его много водил знают
31 7
Знают и молчат? Вот как их назвать?
11 1
Мишка это ты челе пишешь, отошел от инсульта, быстро ты. И в больнице не полежал))))))))))
21 4
Я так и знал.
Практически мгновенно заболевают, как только доходит до суда.
А мне какая разница, с инсультом или под кайфом он угробит 13 человек на встречке с камазом.
Инсульт и наркология диагностируются и в обоих случаях нельзя за руль очень долго.
Кстати с инсультом и инфарктом люди падают как подкошенные, а не пытаются взлететь на небо ( да кто их туда пустит )
34 3
Да, видео-то досмотрите. Сам маршрутчик шатаясь, пытаясь сесть в маршрутку, заплетающимся языком говорит: «Всё нормально. Я вам честно говорю». А теперь цитата: «Он сам не собирался ехать по маршруту, когда почувствовал себя плохо: что-то, говорит, не то со мной.»
Вот так-то.
21 4
Я не комментировала, но сознаюсь, подумала про него плохо. Но готова извиниться за свои мысли, если инсульт подтвердится. Но не со слов его работодателя или его карманного врача, а после заключения врача горбольницы. Куда обязательно нужно обратиться, если действительно есть подозрение на инсульт.
3 0
интересно, а почему Курьер столь настойчиво преподносит неуклюжую версию перевозчика про инсульт водителя, но при этом не обращает внимание на явные нестыковки в рассказах перевозчика?
И почему, например, Курьер не опубликует интервью с теми мужиками, которые блокировали микроавтобус и не дали зависшему водителю уехать по маршруту с полным салоном пассажиров? Вот уж кто настоящие свидетели, причем предотвратившие возможную огромную беду
10 2
Вот, о чем и говорили — самый конченный наркоман ценнее нашему государству, чем адекватный человек. Картина маслом, если нет труппа гражданина США, значит воздушные шарики, голову напекло, высокое давление и тд.
Точка невозврата!
44 9
Стопудово под хмурым. На жалость что ли решили развести, на инсульт списав?
Анализ крови бы показал любую наркоту, но как обычно всё быстренько замяли денежные ребята и врачи в теме, привет Гиппократу.
67 7
Что-то не похоже на инсульт. Издавна инсульт называют «удар» — «перенёс удар»! Человек падает, как подкошенный! Посмотрите видео таких ударов — это всегда резкое падение. А тут какое-то зависание у водителя.
62 9
Нет при инсульте никакого падения. Упасть может только если долго не обращать внимание на симптомы и человек теряет сознание. А до этого несколько часов человек может быть в сознании.
7 12
Люди, да вы в своем уме? Все правильно человек пишет. Вы все в интернете, узнать о симптомах инсульта — дело пары минут. Но 11 человек сочли, что поставить минус проще, чем найти этому подтверждение или опровержение.
2 2
Разный инсульт бывает. Бывает, упал и умер, а бывает, что человек утверждает, что все хорошо, а сам языком не может нормально шевелить.
11 3
В любом случае, стоит проверить всех водителей пассажирских перевозок на пристрастие к веществам.
46 3
есть вещества которые не выявить анализами и это факт
3 15
Прям сейчас возьми тест в аптеке многоуважаемый перевозчик на опиаты и пусть твой инсультник в баночку помочится. Героин неделю минимум после употребления покажет. Залечи прохожего на себя похожего
49 7
Раз отказался от больницы, тогда нужно требовать с водителя химико-токсилогический анализ. Пусть обнародуют, и только тогда стыдят комментаторов. На мой взгляд так виснут даже не от алкоголя.
64 8
о, как всё запущено.
цитата: «К наркологу он собирался поехать сам, потому что хотел узнать, что же с ним произошло. А он уже пришел в себя. Мы вместе пошли к нашему врачу… Примерно через полчаса Михаил отказался ехать в больницу, сказав, что ему лучше».
цитата: «Начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежду Нятину немедленно оповестили об инциденте на бердском железнодорожном вокзале. Перевозчик ей первой объяснил всю ситуацию».
Вопросы:
1) кто ещё поверит в эту чушь, кроме Нятиной?
2) как перевозчик на месте определил, что давление у зависшего водителя зашкаливает за 200?
3) почему хозяин маршрутки повез водителя не в наркологию или к кардиологам, а к собственному врачу?
И почему в первом материале об этом ЧП та же Нятина утверждала, что водителя возили всё же к наркологу? http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/04/423259-video-zavisshego-voditelya-marshrutki-14-snyali-zhiteli-berdska
4) почему полиция или ГИБДД не отвезли водителя на обследование к настоящему наркологу?
5) намерены ли глава города, прокурор и прочие городские начальники провести полномасштабное расследование этого чрезвычайного происшествия? Видимо, им нужно напомнить, что была очевидная смертельная угроза пассажирам маршрутки, другим участникам дорожного движения и пешеходам
87 9
«Намерен ли глава города, прокурор ..», да ни в коем случае. Малелетние за последние два года дважды в реанимацию попадали с подобным отравлением — два административных!! протокола. И все — привет прокурору.
27 6
Это баг матрицы…
13 6
Какой инсульт. В случае инсульта помещают в стационар и в течение 21 дней ни под каким предлогом не выпустят. Инсульт выглядит по другому. А под наркотой именно так и выглядят, погуглите в ютубе, там нарики один в один так же ведут себя, те же позы в полуприсядку и через некоторое время так же отпускает
71 5
Ну это если поехать в стационар, то госпитализируют. А если человек даже отказался туда ехать, то врачи за ним бегать не будут.
Если микроинсульт — перенесет на ногах. Ну подумаешь, память послабее будет или зрение начнет подводить. А если настоящий обширный инсульт, то похоронят через несколько дней.
10 4
Во чешут стыд и срам
47 3
Мне очень страшно, что я живу в подобной стране.
Где пассажиров может возить Наркоман, а главе городе и местной полиции на это плевать.
Мне страшно жить в стране, где садится самолёт с горящим двигателем, а спецслужбы отсутствуют и занимаются своими делами, а внутри сгорают люди.
Мне страшно жить в стране, где о стариках воспоминают четко в начале мая, а в середине забывают.
Страшно. Не так мы себе в детстве представляли взрослую жизнь.
40 13
Если наши власти так прикрыли глаза, что сейчас все спишут на инсульт, то я очень, боюсь жить в этом городе!!!!!
36 3
пожалейте …Мишу…..
11 5
Занимается общественным транспортом мэр г. Бердска, как это делает мэр Москвы? Не уверен. .. На фото мы видим внешний вид водителя, который был готов выехать на маршрут. Он встречает и провожает гостей города, туристов, горожан… Перевозчика не заботит имидж города, когда автомобилем управляет человек, одетый как попало. Если безопасность пассажиров не волнует ГИБДД, десятка два контролирующих органов (здесь автомобили похожи на погремушки, фиктивный технический и медицинский осмотр, нарушение скоростного режима, остановка по требованию, отсутствуют ремни безопасности, низкая квалификация водителей и тд), то в салонах посторонние запахи, встречаются сиденья рваные, грязные без чехлов, перегрузка транспортного средства мешает комфорту пассажиров и тд
27 1
соли…
24 3
Ай ем сорри
3 3
немедленно отвезите водителя в больницу!!!
а если он отказался ехать в больницу, то либо не в себе, либо нарик! и ему нужна помощь в любом случае!!!!
Работодатель в первую очередь должен его отвезти! Он несёт ответственность за работников в рабочее время. А в данном случае ещё и за пассажиров!
32 0
Вошпе не понятка.
Детей , Детей блин ,Карл!
В обязаловку проверяют в школе на наркоту, а тут возитель маршрутки хотет свалить по тихому от ответственности (а скорее хозяин лицензию потерять не хочет).
Хотя после скандалов с допинг-тестами, результат анализа зависит только от толщины кошелька.
23 2
Не проверяют в школе на наркоту в обязаловку. Хоть по мелочам-то врать не надо. Особенно если это не приносит вам никаких бонусов. Я понимаю, когда врет водитель или его начальник, но вам-то зачем?
1 0
Водила открыл верхнюю и нижнюю чакру, вышел в астрал, потом вернулся.
14 3
А наш замечательный лес просто некотролируемый островок по продаже наркоты. Хоть пешком с палочкой и навигатором, хоть на машине . Прям наркобар. А милиция как обычно: не, не видели
15 2
Все видимо останутся на своих местах благодаря тому кто заснял этого «инсультника». Вышел бы он в рейс и натворил страшное, то головы наших шишек поселивши бы. Сволочи, как не стыдно такое перекрывать! Перевозчик испугался за свой карман, а все остальные за свою должность и тёплое местечко. Если бы не тот кто этот срам заснял, то могло бы произойти страшное. Мороз по коже от вопроса сколько у нас таких водил!
25 4
У нас одна женщина на работе вот так вот засыпала. Стоит работает и отключится на минутку две. Может водитель сильно устал . И хорошо что он не ехал в этот момент.
2 17
Но если она засыпает так, то он уснет и через 10 минут, когда уже будет за рулем.
2 1
Где действия руководства овд? Почему этот инсультник ещё под пристальным вниманием в баночку не писает? СК, прокуратура аууу.
20 2
Какой контроль? Максимум сонная врачиха ставит штамп в путевом листе что годен. А минимум у водил все проштамповано на месяц вперёд. Расскажите прохожим на себя похожим
14 3
Вы издеваетесь? Судя по характерной позе водятла версия с инсультом уж явно притянута за уши. Нет конечно, инсульт вполне может вызвать употребление всякого дерьма.
17 2