У «зависшего» перед маршруткой около вокзала водителя подозревают инсульт в Бердске

Странное поведение водителя маршрутки, «зависшего» возле двери «Газели», может объясняться инсультом. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сегодня, 6 мая, хозяин микроавтобуса, работающего на 14-м маршруте, Владимир Луцкин.

По его словам, инцидент, который сняли на видео очевидцы, произошел вечером в пятницу, 3 мая. Это был предпоследний рейс 31-летнего водителя Михаила.

Видео «зависшего» водителя маршрутки №14 сняли очевидцы на остановке «Вокзал», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Мужчина в полусогнутом состоянии несколько минут стоял около двери микроавтобуса, в котором его ждали пассажиры.

Пользователи тут же сделали выводы о наркотическом или алкогольном опьянении, взывали к совести и рассуждали о безопасности пассажирских перевозок.

— Водитель говорит, что ничего не употреблял. Предрейсовый медосмотр не выявил проблем. После того, как я забрал у него ключи от маршрутки, сам отвез его к нашему медику. Он сам не собирался ехать по маршруту, когда почувствовал себя плохо: что-то, говорит, не то со мной. К наркологу он собирался поехать сам, потому что хотел узнать, что же с ним произошло. Он не сопротивлялся, но не мог предположить, что случилось. Я тоже разволновался, пока ехали. А он уже пришел в себя. Мы вместе пошли к нашему врачу. Людмила Алексеевна даже сняла на видео. Давление у него зашкаливало за 200, — рассказал Владимир Иванович.

Он поражен тем, что окружающие снимали на видео «странного» маршруточника, но никто не вызвал «скорую» или полицию, не предложил помочь:

— Поражает равнодушие. Человек упадет на улице, и ему никто помощь не окажет — скажут напился или наркоман.

Михаил работает у Луцкина с 3 ноября. До этого он продолжительное время крутил баранку у другого перевозчика — Сергея Апостола на маршруте №12.

— Ни одного нарекания к Михаилу не было. Это надежный и исполнительный человек. Мне показалось, что его состояние было похоже на инсульт. На моих глазах было такое — человека тек же скорежило. Довел до дивана, вызвал «скорую», оказался обширный инсульт. Человек месяц пролежал в реанимации, а потом два года — в кровати. Внешние признаки были точно такие же, как у Михаила в пятницу вечером. Я испугался, что он умрет, — поведал Владимир Луцкин.

В момент инцидента сам перевозчик работал на 17-м маршруте — возил пассажиров. Ему пришлось сойти с рейса, поставить маршрутку в гараж и поехать на легковом автомобиле.

Примерно через полчаса Михаил отказался ехать в больницу, сказав, что ему лучше. Сейчас водитель не работает. Водит «Газель» №14 его сменщик. Перевозчик поставит на маршрут водителей со сломавшегося микроавтобуса. Пока всерьез, говорит, не занимался кадрами, но заверил, что на пассажирах инцидент никак не отразился.

Происшествие вызвало большой резонанс среди пользователей Сети, а также в мэрии Бердска. Сегодня, 6 мая, на совещании чиновников заявили, что перевозчика проверяет Госавтодорнадзор на «угрозу жизни и здоровья пассажиров».

Стоит отметить, что начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежду Нятину немедленно оповестили об инциденте на бердском железнодорожном вокзале. Перевозчик ей первой объяснил всю ситуацию. И прежде всего то, что водитель в таком состоянии не собирался садиться за руль маршрутки и подвергать опасности пассажиров.

Надежда Валерьевна рассказала, что изредка водителям бывает плохо. И об этом ей сразу докладывают перевозчики. Никто не застрахован от сердечного приступа или обострения хронических заболеваний.

Все бердские перевозчики строго следят за состоянием своих водителей и быстро избавляются от ненадежных маршруточников, на которых поступают жалобы от пассажиров или контролирующих органов. Никто не хочет расторжения договора и лишения бизнеса.

— Мы сразу избавляемся от водителей, склонных к такого рода вещам — употребление алкоголя или запрещенных веществ. Несмотря на то, что есть утренняя и вечерняя проверки, они в течение рейса могут себе позволить… К сожалению, такое бывает. Но к счастью, крайне редко. У нас был случай, когда водитель попался в состоянии алкогольного опьянения. Но это выявил медик еще до выхода в рейс. А так чтобы на маршруте — такого не было. Контроль очень строгий — мы не имеем права подвергать пассажиров опасности, — рассказали в компании «Экспресс-Сервис» Владимира Москвина.