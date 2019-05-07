Перестал мечтать режиссер театра «В главных ролях» из Бердска

Для руководителя театра «В главных ролях» Романа Мотылюка главное, что театр воспитывает личность. Дети, которые играют в спектаклях, не пьют и не курят. А от положительной энергии зала и благодарных аплодисментов получают удовольствие. У воспитанников театра на счету победы в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.

По мнению бердского режиссера, театр приучает к хорошему и красивому. Заставляет задуматься, как поступать.

— Спектакль выводит зрителей на новый виток знаний, чувств, мировосприятия. Если ты в театре, ты очень сильно развиваешься во всех сферах. Занимаясь в театре, ты находишь себе подобных. Живешь в стране людей, верящих в сказки и в то доброе и хорошее, что есть в жизни, — поделился мнением Роман.

Автор видео Елена Белоусова

Мозги — главное оружие режиссера

Роман Мотылюк начинал свою карьеру со слесаря КИПиА, 10 лет проработал в ЖКХ, параллельно был худруком в ГДК. В 2007 году устроился в детскую музыкальную школу им.Свиридова и создал театр «В главных ролях». Уже созданы 60 спектаклей.

— Вы не сделаете декорации, если не понимаете физику и математику. Не выстроите мизансцену, если не знаете черчения. Первый спектакль «Королевская корова» сейчас выходит в другом прочтении, более шуточном и с декорациями подороже. Он для детей и для взрослых. Это сказка о том, как корова попадает во дворец, где все скучают и каждый несчастен по-своему. Корова приходит и каждого делает счастливым в той сфере, где ему чего-то не хватает. С одним начинает играть в шахматы, другого женит. Для меня счастье — когда ты понимаешь, что то, чем ты занимаешься, делает счастливым другого. В Библии есть такая строчка, что блаженнее давать, нежели принимать, — считает Роман Мотылюк.

Режиссер счастлив, когда после спектакля зрители уходят довольные. По его мнению, спектакли говорят о чем-то важном для человека прямо в лоб или просто намекают.

— У меня нет любимого театра. Любая режиссура — это творчество, которое имеет право быть. У любого творчества есть свой зритель. Всегда. У каждого театра — своя атмосфера. Есть театры, в которых много лоска, в других чувствуешь душу. Бывает, уезжаю в Питер и хожу там во все театры, — рассказал режиссер театра Бердска.

Нецензурная лексика

Роман Мотылюк считает, что маты отвратительны в искусстве. Поэтому он учит детей меньше употреблять слова-паразиты. В театре за это наказывают. Хотя признается, что может сам «что-то ляпнуть», но в творчестве матов быть не должно.

— Я старюсь ставить сказки. Если мы не верим, что человек может измениться, зачем тогда все? В каждой сказке — вера в чудеса. Если задуматься, то жизнь каждого чем-то напоминает сказку. Моя жизнь похожа на «Теремок». В ней много разных людей. Дети приходят со своими идеями, мыслями и поселяются в моей жизни навсегда, — поделился Роман.

Свободное время

В свободное от работы время режиссер театра старается путешествовать, менять обстановку. Например, поехать в кино или вовсе сменить город.

-В Питере я не люблю Невский проспект, с его суетой. Обожаю дворики. Люблю ходить по историческим местам. Заряжаюсь, узнавая новое. Путешествия вдохновляют и будоражат. У меня есть такое качество: смотрю на чье-то творчество, анализирую, как бы сделал я. Придумываю свои фишки. Рождаются проекты и спектакли. Я требователен и к себе, и к другим. Если кто-то рядом сидит и отдыхает, мне становится не по себе, — подчеркнул режиссер.

Попугай Бакс

Несколько лет в театре живет попугай Бакс. Когда он слышит чужой голос, то начинает орать. Достался он Роману от ученика.

— Мы всегда держали маленьких волнистых попугайчиков. У детей спрашиваю, у кого есть попугайчики? Ребенок один отвечает, что у него есть! Но маленький. Он приносит огромную клетку и там внушительных размеров зеленый попугай. Я ему: Ты же сказал что он маленький?!

Он: Так он еще маленький… — вспоминает театрал.

Мотылюк уверен: Бакс- личность. У него свой характер, свои привычки. Это выражается во вкусовых предпочтениях. Например, корм для попугаев он не ест вообще. А вот мясо и фрукты — обожает.

Мечты

— У меня нет мечты. Я давно перестал мечтать. Ведь все они сбываются, пусть через десять лет. Однажды поймал себя на мысли: а зачем я мечтал, что мне это дало? Счастливее не сделало, хотя мечта сбылась без моего стремления к ней. Была мечта прокатиться на белой лошади, я всячески ее отодвигал, но и она сбылась. У меня все есть. Любимая работа и ученики, — подытожил Роман Мотылюк.