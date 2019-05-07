Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Купить книгу со старинными снимками Бердска имеют шанс не так много людей. На сегодня осталось менее 30 книг.
Два года назад Издательский дом «БукЪвица» выпустил третью подарочную книгу о Бердске. Когда будем выпускать следующую — неизвестно!
Часто мы ищем оригинальный и неповторимый подарок — фотоальбом о Бердске — относится именно к таким видам подарков.
Его можно подарить родным, друзьям, коллегам и руководителю.
И фотоальбом будет тем подарком, к которым трепетно относятся не только в момент дарения.
О чем фотоальбом?
В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.
— Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.
— Цена одной книги – 1800 рублей.
— Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением. 96 страниц. Формат 310 на 310.
— Для пенсионеров мы делаем рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.
Предлагаем несколько вариантов оплаты.
За наличный расчет в редакции по адресам:
Бердск, ул. К. Маркса, 24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина, 38 – вход с заднего фасада здания.
Безналичный расчет
Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».
ООО «Издательский дом «БукЪвица»
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а все 3 книги можно купить? есть в наличии? и какая будет стоимость?
От редакции: только 301 год
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Очень хорошая книга, с хорошими и интересными фото старого Бердска. Мы покупали для подарка родственникам из другого города и себе. Очень помогла книга, когда ребенок делал проект про родной город. Спасибо!
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