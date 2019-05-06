Яма вместо дороги: Вскрыли разрушенный асфальт на ул. Лунной в Бердске
В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска
Выйдут на митинг в борьбе за парк жители микрорайона Южного в Бердске
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Красную площадь и мавзолей Ленина закрыли для туристов из-за празднования Дня Победы
Бороться с причинами пожаров в регионе потребовал Андрей Травников
Дополнительные автобусы пустят на кладбище на Радоницу в Бердске
Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Из-за взрыва на химзаводе «Азот» погибли три человека в Пермском крае
Получат 130 млн рублей на новые проекты и технику фермеры в Новосибирской области