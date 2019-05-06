Из-за взрыва на химзаводе «Азот» погибли три человека в Пермском крае

Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате взрыва на предприятии «Азот» в Пермском крае, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
«Да, трое погибших. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник агентства.
Руководитель пресс-центра краевой больницы им. академика Е. А. Вагнера Екатерина Кравцова сообщила, что врачи не обнаружили у пострадавшего серьезных травм, он находится в состоянии стресса.
«Пострадавший находится в реанимации, но состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. На момент осмотра врачами серьезных травм обнаружено не было, в том числе отравлений и ожогов. Он находится в состоянии стресса, переживает за ребят, которые погибли. Пострадавший на контроле у врачей», — сказала она.
Ранее в МЧС сообщали, что взрыв произошел по время ремонтных работ, технологический процесс не нарушен.
В пресс-службе «Уралхима» ТАСС подтвердили информацию о трех погибших и одном пострадавшем в результате взрыва, добавив, что на производство это никак не повлияло. «Предположительные версии инцидента в данный момент уточняются. На производство аммиака взрыв не повлиял, производственный процесс продолжается», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что взрыв произошел во время ремонтных работ, на технологическом процессе ЧП не отразилось.
«Инцидент произошел при производстве ремонтных работ, не связанных с технологическим процессом. Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. Нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло», — сказал представитель МЧС.
В МЧС подчеркнули, что предприятие работает в штатном режиме.
На месте ЧП работают 30 человек и десять единиц техники.
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