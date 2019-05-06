Дополнительные автобусы пустят на кладбище на Радоницу в Бердске

Дополнительные автобусы отправятся до нового кладбища на Радоницу, 7 мая, в Бердске. Об этом на совещании чиновников 6 мая сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Автобусы осуществляют перевозку пассажиров от остановок «Вокзал» и «Черемушки». Они будут курсировать с 7.30 до 18.00, отправляться по мере накопления пассажиров.

До старого кладбища горожане смогут доехать на автобусах маршрутов №2, №3 и №13.

Впервые на данных маршрутах будет предоставлен льготный проезд всем категориям граждан — тариф составляет 22 рубля, также действуют социальные и транспортные карты.