Убийц детдомовца на пляже из-за телефона по горячим следам задержали полицейские Новосибирска

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области 04 мая 2019 года возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства 29-летнего мужчины на Центральном пляже в Советском районе города Новосибирска (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает СК по Новосибирской области.

По данным следствия, 04 мая 2019 года в вечернее время, потерпевший находился на Центральном пляже Советского района, где у него с двумя 31-летними мужчинами возник внезапный конфликт. Один из молодых людей ножом нанес один удар потерпевшему в область шеи, от полученного телесного повреждения 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства 31-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и с места происшествия скрылись.

Следователями по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и 05 мая 2019 года злоумышленники задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Подозреваемые лица ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Кроме того, сотрудники следственного отдела по Советскому району города Новосибирска СК России по Новосибирской области обращаются к гражданам с целью установления дополнительных очевидцев совершенного преступления.

Следователи просят откликнуться всех лиц, находившихся на Центральном пляже в момент совершения убийства молодого человека. Всем гражданам, обладающим какой-либо информацией о совершенном преступлении просьба обратиться по телефонам в Новосибирске: 8 (383) 203-57-39 (дежурный по следственному управлению), 8 (383) 332-52-42 (следственный отдел по Советскому району города Новосибирск).