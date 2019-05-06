Избавили от клещей парк Победы и кладбище Бердска

Больше месяца врачи регистрируют клещевые покусы в Бердске. Некоторые городские зоны кишат кровососами, поэтому каждую весну на самых посещаемых проводят акарицидную обработку.

Противоклещевую обработку провели на новом кладбище и в парке Победы, доложил на совещании чиновников 6 мая начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина пригласила жителей Бердска погулять в лесу на территории лыжной базы «Метелица» Это место также обработали от клещей.