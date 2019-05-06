На бланке Минздрава СССР выписал врач лекарство пациентке из Челябинска

Маленькой жительнице Челябинска выписали лекарство на бланке Минздрава СССР, передает корреспондент cheltv.ru.

Детский врач вручил родителям годовалой пациентки рецепт на получение лекарства. А когда они стали читать, что там написано, обнаружили: бланк был утвержден еще Минздравом СССР. В итоге, судя по дате, вышло, что больная получила рецепт 4 мая 1919 года.

Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети челябинец.

«Приболела дочь, врач выписала лекарство на бланке Минздрава СССР. Вот что значит основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР – в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на 300.Кто ж думал, что оно так выйдет», – отмечает автор.

Пользователи соцсети тоже принялись комментировать курьезный случай. «Хорошо жили. Думали о будущем», сошлись во мнении пользователи интернета.

Источник: cheltv.ru